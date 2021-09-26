Гороскоп на сегодня 26 сентября для всех знаков зодиака: Козероги, взгляните на себя со стороны

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 26 сентября 2021 года. Если ничего не помешает, то день будет активным, а на первый план выйдут смелость, отвага и рискованность в поступках.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Овна

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Не стройте на сегодня никаких планов. Проживите день одним моментом, в свое удовольствие, не загадывая ничего на будущее. Иногда можно позволить себе просто расслабиться. Будьте максимально открыты для общения.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Тельца

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Вас ожидает удачный день. Сегодня вам не придется жалеть о сделанном и искать компромиссы. Все произойдет так, как должно было случиться. Постарайтесь высказываться более корректно по отношению к окружающим.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Близнецов

У вас намечаются новые приятные знакомства. Вы с удивлением откроете в себе, насколько легко вам будет заговорить с незнакомцем как с давним другом. Вполне возможно, что у вас есть что-то общее, к примеру, хобби.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Рака

Сегодня, прежде чем принять какое-нибудь важное решение, посоветуйтесь с близким другом. А еще лучше, если вы отложите его на другой день. Вы слишком категоричны, а это не всегда идет на пользу делу и планам.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Льва

Дайте хоть немного свободы близким людям. Они так же, как и вы, имеют право на собственное мнение. А вот вы сами можете поступать, как вам удобно, ни на кого не оглядываясь. Постарайтесь устроить всем приятный уик-энд.

Дева (22 августа – 26 сентября)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Девы

Сегодня вас вдруг озарит вдохновение. Возможно, момент будет не самым подходящим, но муза не выбирает. Так что держите наготове ручку или краски. Не зацикливайтесь на деталях, лучше посмотрите на ситуацию в целом.

Весы (26 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Весов

Не распыляйтесь, а сосредоточьтесь на чем-то одном, тогда вы сможете все успеть и останетесь довольны собой. Дела настолько поглотят ваше внимание, что вы даже не заметите, как пролетят выходные.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Скорпиона

Вам предстоит принять какое-то важное решение для семьи. На первый план сегодня выходят вопросы, связанные с личной жизнью. Все может пойти не так, как вы рассчитывали, а виной тому станут ваши завистники.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Стрельца

Ваша личная информация может стать достоянием общественности. И вам придется приложить усилия, чтобы она вам не навредила. Вам решать, сможете ли вы обмануть близких людей, чтобы спасти репутацию.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Козерога

Будьте благоразумны, не отвечайте другим так, какой ответ не хотели бы получить сами. Сегодня от вас потребуется терпение и чувство такта, чтобы удержаться от соблазна ответить на хамство. С серьезными решениями можно повременить.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Водолея

Научитесь доверять сами себе. Ваша интуиция сегодня будет прекрасно работать. Вы с легкостью найдете ответы на интересующие вас вопросы. А вот в чужую душу соваться не следует, особенно без приглашения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2021 года, для Рыб

Этот день идеально подходит для отдыха. И вы его заслужили. Работа подождет до завтра, развлекайтесь в свое удовольствие. Реакция ваша сегодня может оказаться настолько неожиданной, что вряд ли вас поймут окружающие. Постарайтесь держать себя в руках.

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