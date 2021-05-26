Гороскоп на сегодня 26 мая для всех знаков зодиака: Овны, контролируйте свое настроение!

Астрологический прогноз на 26 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на среду, 26 мая 2021 года. День будет хороший, но местами грустный. Не впадайте в меланхолию, на улице же лето! Лучше готовьтесь к отпуску или просто чем-то себя порадуйте. Вешать нос строго запрещено! А если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Овна

Ваши эмоции сегодня будут бить ключом и меняться со скоростью света. Это в свою очередь может привести к конфликтам. А оно вам надо? Берите себя в руки, и будет вам счастье и спокойствие!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Тельца

Вы можете сегодня обзавестись новыми привычками и очень желательно, чтобы они были хорошими. А еще, сегодня – отличное время, чтобы избавиться от негатива в своей жизни. Практикуйте медитацию и дыхательные практики.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Близнецов

Можете сегодня заниматься созиданием, планированием и переосмыслением жизни. Именно это поможет вам стать успешнее и исполнить свою давнюю мечту. А еще звезды говорят, что ваша аура усилится, а иммунитет – повысится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Рака

Вас ждет довольно странный день, когда дела будут складываться хорошо. Но это не будет приносить вам удовольствие. Возьмите себя в руки и постарайтесь смотреть глубже того, что вы видите. Ищите смысл во всем, что делаете, и вы его непременно найдете.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Льва

Сегодня все ваши душевные переживания будут связаны напрямую с людьми, которые вас окружают. Старайтесь не переусердствовать, ведь у вас впереди много работы над собой и своими эмоциями. Прислушайтесь к внутреннему голосу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Девы

Сегодня вы можете получить какое-то необычное предложение, от которого вы зависните на целый день. Старайтесь меньше концентрироваться на чем-то негативном, вам сейчас необходимы положительные эмоции.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Весов

Вы будете без сил и начнете заниматься самобичеванием, что может повлечь за собой не только плохое настроение, а и плохие поступки. Остановитесь и перестаньте нагнетать ситуацию – впереди еще много важных дел. Во второй половине дня вас ждет интересное знакомство!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Скорпиона

Можете столкнуться сегодня с бытовыми вопросами, которые будут вас донимать и даже влиять на ваше настроение. Не принимайте все это близко к сердцу – лучше отвлеките себя чем-то приятным.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Стрельца

День может сложиться для вас неблагоприятно. Сил на все хватать не будет, поэтому важно выделить для себя то, что является наиболее важным и приоритетным. Вечером постарайтесь отдохнуть.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Козерога

Вас ожидает успех не только в личной жизни, а и в делах рабочих. Постарайтесь провести день вне дома и желательно в уединении и на свежем воздухе. Прогулка в парке с пикником и отличной книгой могут стать идеальным вариантом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Водолея

Все, что связано с активностью и спортом, станет идеальным вариантом для сегодняшнего дня. Противопоказано лениться, тупить и зависать над чем-то одним. Свои желания и мечты держите при себе, но активно над ними работайте!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня ваша интуиции и творческие способности возрастут до нереальных высот. Старайтесь больше уделять времени себе и своим желаниям – это поможет быстрее их исполнить.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.