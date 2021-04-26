Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

Астрологический прогноз на 26 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 26 апреля 2021 года. Не ждите от этого дня слишком многого – все будет идти своим чередом. Но в ваших руках сделать его ярче, веселее и успешнее. Радуйте своих близких и себя просто так чем-то приятным, и понедельник станет лучше! И если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Овна

Понедельник – идеальное время, чтобы спланировать все дела на неделю. Расслабляться сейчас не время, поэтому соберите всю волю в кулак – и вы получите хороший результат от своих трудов.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Тельца

Самое время стать успешнее и обрести уверенность в своих силах, заметно улучшив свое финансовое состояние. Для достижения цели используйте все возможные варианты, но по головам идти не стоит.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Близнецов

Вас ждет успех и радость от полученных результатов. Выгодные деловые предложения и надежные партнеры станут вашей опорой. Остерегайтесь шумных и многолюдных компаний.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Рака

Сегодня вы можете почувствовать себя уставшим и слегка разбитым. Избегайте общения с людьми, которые вам неинтересны и которым от вас что-то нужно. Вечер в кругу родных станет идеальным завершением дня.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Льва

Все начатые ранее дела удастся успешно завершить. Не будьте слишком категоричны в суждениях. А вечер лучше проведите с любимым человеком за планированием общего будущего.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Девы

Сегодня вы будете настолько пропитаны энергией, что захотите покорить космос. Все, за что бы вы ни взялись, может быть реализовано. Вечером гости и небольшая вечеринка пойдут вам на пользу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Весов

Сегодня жизнь может испытать вас на прочность. Будьте терпеливее, смелее и активнее. Не стоит рассчитывать на помощь со стороны – вы способны справиться со всем сами. Вечером обязательно похвалите себя за проделанную работу!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Скорпиона

Разрешить любой конфликт или решить задачу вам будет под силу. Но вторую половину дня стоит посвятить не этому, а тесному общению с любимым человеком, семьей и детьми.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Стрельца

Ваш день не будет очень эмоциональным, а вот окружающие могут повести себя неадекватно. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Вечером займитесь планированием!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Козерога

Понедельник будет наполнен событиями, которые имеют для вас большое значение. Вам сопутствуют удача и подъем сил, поэтому не упустите шанс стать успешнее.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Водолея

Этот понедельник станет идеальным для вашей самореализации и проявления профессиональных способностей. Можете получить важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2021 года, для Рыб

Этот день даст вам знак, что пора заняться собой и реализацией своих желаний. Благоприятный день для воплощения замыслов. Не отказывайте себе в удовольствии.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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