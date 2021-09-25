Гороскоп на сегодня 25 сентября для всех знаков зодиака: Стрельцы, долой условности

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 25 сентября 2021 года. Для многих это день релакса, духовного роста, реализации себя и достижения поставленных задач.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Овна

Реклама

Вы сегодня как раз получите один ценный совет, который окажется очень кстати. Не торопите события. Вам будет дан знак, и вы поймете, что пришло время действовать. А пока настройтесь на лучшее и ожидайте.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Тельца

Реклама

Не бросайте слов на ветер. Сегодня они могут вернуться к вам в перевернутом виде. И тогда вам придется расхлебывать последствия своей старой оплошности. Умейте радоваться малому, и тогда вас ждет награда.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Близнецов

Не поддавайтесь на провокации, мелодраматический сценарий сегодня явно не для вас. Несмотря на выходной, вам следует сосредоточиться, так что придется напрячь мозги. Тем более что окружающие не торопятся вам помочь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Рака

Вы выиграете намного больше, если согласитесь на компромисс. А вот если снова поддадитесь сомнениям, то ситуация так и не сдвинется с места. Не теряйте понапрасну времени, действуйте, иначе будет поздно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Льва

Жизнь делает неожиданный виток. Вас ожидают перемены, придется учиться чему-то новому, но это только к лучшему. Не откладывайте серьезный разговор, который уже давно назрел. Всем будет проще от вашей решительности.

Дева (22 августа – 25 сентября)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Девы

Настройтесь на долгий, расслабляющий, стопроцентный выходной и отложите все дела, даже невыполненные. Отдых нужен вам, как воздух, так что работа подождет. Можете даже для надежности отключить телефон.

Весы (25 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Весов

Для того чтобы докопаться до самой сути волнующего вас вопроса, вам необходимо посмотреть на него со стороны. Тогда вы поймете, как действовать правильно. Полезно заняться построением грандиозных планов на будущее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Скорпиона

Сегодняшний день подходит для решения и урегулирования личных вопросов. Можете попробовать что-нибудь новенькое в любой области, в какой пожелаете. А если вы приложите усилия, из этого выйдет что-то путное.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Стрельца

Вас ожидает масса всевозможных неожиданностей. Кроме того, один хорошо знакомый вам человек будет вести себя достаточно странно. Долой условности. Сегодня вам необходимо творить, у вас это получится.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Козерога

Не убегайте от накопившихся проблем. Их нужно решать, а не откладывать, а для этого вам понадобится хороший советчик. Обратитесь за помощью к компетентному человеку. Вечером вы почувствуете заметное облегчение.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Водолея

Вы слишком серьезны в последнее время. Займитесь своим досугом, а работа от вас никуда не денется. Главное – набраться сил перед очередными трудовыми буднями. Можете попытать счастья в новой для себя области.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2021 года, для Рыб

Пересмотрите свои требования к идеальности вашего партнера – они явно завышены. Вы заняты поиском совершенства, но вашим критериям сложно соответствовать. А себя ведите так, чтобы вас не в чем было упрекнуть.

Ранее мы рассказывали, какое дерево ваше по гороскопу друидов.