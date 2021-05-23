Гороскоп на сегодня 23 мая для всех знаков зодиака: Близнецы, звезды призывают вас к умеренности!

Астрологический прогноз на 23 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 23 мая 2021 года. День обещает быть интересным, хоть и совсем нелегким. Но ведь всегда можно просто взять и поднять себе и окружающим настроение с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Овна

Не пытайтесь сегодня решить все свои дела за один подход. Наберитесь терпения и проявите упорство! Не упускайте возможность провести вечер вместе с любимым человеком.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Тельца

Сможете сегодня существенно улучшить свое материальное положение. При этом способ, который вам предоставят, будет соответствовать вам на все 100 процентов. Но не злоупотребляйте спиртными напитками – это может подорвать ваше здоровье!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Близнецов

Никаких чрезмерных физических нагрузок сегодня не должно быть, иначе рискуете подорвать здоровье. Звезды призывают вас к умеренности во всем – еде, общении, интересах. Во второй половине дня не исключено возникновение нового романа или возобновление старых связей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Рака

Можете допустить сегодня ошибку в своих расчетах и потерять из-за этого много времени. В делах сердечных появится неожиданное осложнение. Старайтесь сегодня контролировать себя, свои мысли и действия, а также найти способы к примирению.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Льва

Хороший день для любой коллективной деятельности, чего бы она ни касалась – работы, хобби или решения семейных вопросов. Но многие ваши планы на сегодня могут не быть реализованы, что вызовет чувство неудовлетворенности. Не вешайте нос – это не навсегда!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Девы

Вас ждет сегодня новое и весьма выгодное знакомство, которое очень быстро перерастет во что-то более значимое. Судьба посылает вам испытание на целеустремленность и собранность. Поэтому постарайтесь не провалить его!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Весов

Вас ждет довольно активный день, когда вы легко сможете реализовать все свои творческие задумки и планы. Не увлекайтесь заманчивыми предложениями и избегайте случайных знакомств. Сегодня важно концентрироваться только на себе!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Скорпиона

Большие силы покинули вас и остались маленькие такие, которых хватит только на самые срочные дела. Не пытайтесь насиловать себя и заставлять делать что-то через силу – будьте избирательными. Это поможет вам стать успешнее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Стрельца

Никаких рискованных действий сегодня быть не должно. Не поддавайтесь соблазнам и не пытайтесь прыгнуть выше своей головы – результат вам не понравится. Но день хорош для того, чтобы дарить и принимать подарки, а также исполнять просьбы важных для вас людей.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Козерога

Не стоит сегодня заводить новые знакомства и пытаться стать душой компании. Будьте собой и необходимые люди сами к вам придут. Неожиданное известие может создать препятствия в исполнении желания.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Водолея

Вас ждут сегодня только приятные новости и встречи. Не пытайтесь заниматься самокопанием – результат вам не понравится и вы будете злиться еще больше. Если есть вопрос, лучше обсудите его с другом или психологом.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня вы рискуете рассориться со своим любимым человеком и именно от вас будет зависеть – произойдет полный разрыв отношений или нет. Старайтесь больше концентрироваться на себе и своих желаниях.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.