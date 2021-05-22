Гороскоп на сегодня 22 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, вас ждет романтическое знакомство!

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Астрологи дали прогноз на субботу, 22 мая 2021 года. Не всех ждет легкий день, но настраиваться на негатив – только делать себе хуже. Ищите лучшее вокруг вас – и будет вам счастье! А поднять себе и окружающим настроение можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Овна
Сегодня не нужно начинать новые дела и браться за слишком сложные проекты, вряд ли у вас получится их реализовать. А вот закончить начатое у вас получится и очень успешно. Не ленитесь!
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Тельца
Вас ждут сегодня перемены и изменения, которые коснутся всех сфер вашей личной жизни. Не все вам будет даваться легко, ведь станет для вас новым. Но будьте решительными!
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Близнецов
Самыми продуктивными сегодня будут дела, связанные с противоположным полом. Это касается как работы, так и личных отношений. Одиноких Близнецов ждет интересная встреча и знакомство!
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Рака
Не стоит сегодня начинать какие-либо серьезные дела, если вы не уверены в своих силах и своих партнерах. Важно научиться полагаться на себя и обязательно прислушиваться к интуиции. Она плохого не посоветует.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Льва
Сегодняшний день будет довольно эмоциональным, а от того и сложноватым. Не пытайтесь взять на себя больше, чем можете осилить. Иначе разочарования вам не избежать. Обратите внимание на свое здоровье и перестаньте объедаться.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Девы
День будет напряженным, эмоциональным и даже тяжелым. Но это не значит, что вам нужно избегать серьезных дел и принятия важных решений. Звезды советуют просто больше внимания обращать на свои физиологические потребности, чтобы поддержать себя в хорошем состоянии. Это даст вам силы на борьбу!
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Весов
Сегодня нельзя отвлекаться на какие-то мелочи, если не хотите упустить что-то важное в своей жизни. Отключите мессенджеры, уведомления соцсетей и только тогда сможете сосредоточиться на важном. Сделав все запланированное, вы будете горды собой!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Скорпиона
Настроение с утра будет такое себе, желания вылезать из кровати не будет, а это повлечет за собой беспокойство и самобичевание. Но в любовных делах намечается подъем, важно только правильно выставить приоритеты. Берегите здоровье!
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Стрельца
Ваша самоуверенность сегодня может разозлить близких, поэтому не удивляйтесь, если они начнут вас игнорировать. Старайтесь держать свои эмоции под контролем, и это поможет вам избежать серьезных разногласий.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Козерога
Вас ждет сегодня интересное знакомство с людьми, которые очень близки вам по духу. Старайтесь больше времени проводить вне стен дома, и вы будете чувствовать себя свободнее и счастливее. Не кисните дома наедине со своими мыслями!
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Водолея
Сегодня вы можете столкнуться с бытовыми проблемами, и настроение ваше будет унылым. Не стоит загонять себя в рамки, но и не пытайтесь всех научить уму-разуму. Можете столкнуться с непониманием со стороны любимого человека!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Рыб
Сегодня можете легко браться за любые дела, заводить новые знакомства и решать любые семейные вопросы. Велика вероятность нового знакомства или романтических приключений.
Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:
Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.