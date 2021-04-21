Гороскоп на сегодня 21 апреля для всех знаков зодиака: Скорпионы, станьте апрельским Дедом Морозом!

Астрологический прогноз на 21 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 21 апреля 2021 года. День не для всех сложится идеально, а для некоторых даже не очень хорошо. Но ныть и возмущаться нет смысла – лучшее, что вы можете сделать – приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. А если уж совсем невмоготу – пострадайте часок-другой и возвращайтесь в хорошее настроение. Например, порадуйте своих близких и себя просто так чем-то приятным! И если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Овна

Сегодня судьбинушка может испытать вас на прочность, поэтому наберитесь терпения. Старайтесь не перенапрягаться и больше времени проводить с людьми, которые вам приятны.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Тельца

Старайтесь все, что вы хотите сделать сегодня, реализовать в стенах дома или офиса. Откажитесь от путешествий и длительных поездок. Если почувствуете недомогание – не затягивайте и срочно обращайтесь к врачу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Близнецов

Любые бытовые и личные проблемы вы сможете решить быстро и удачно. Если произойдет ссора с близкими – а это очень вероятно – постарайтесь оставаться при своем мнении, но не делать из этого трагедию. Помните, что спорные вопросы можно разрешить только в спокойной обстановке.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Рака

Сегодняшний день как никогда подходит для решения самых запутанных дел. Вы будете сконцентрированы и увлечены делом, а поэтому и результат получите идеальный. Во второй половине дня может произойти спор, который разрешится не в вашу пользу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Льва

Сегодня вы можете смело браться за любое дело, ведь оно обречено на успех. Вы можете все и даже больше, поэтому не пролежите этот шанс на диване, а начинайте действовать!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Девы

Лучшее решение за день – провести время вместе с любимым человеком. Можно много говорить, смеяться, гулять по городу, заниматься любовью и просто наслаждаться друг другом. Звезды намекают вам, что пора переходить к серьезным шагам в отношениях.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Весов

Любое начатое ранее дело может быстро быть реализованным, если вы не будете тупить дома в четырех стенах, а сможете выйти из зоны комфорта и сделать что-то грандиозное. Например, переступить через свою гордыню и помириться с лучшим другом, с которым разругались по пустякам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Скорпиона

Хороший день, когда вам все будет просто удаваться и никакой негатив к вам не подберется. Общайтесь с положительными людьми, наслаждайтесь обществом любимого человека, делайте сюрпризы и дарите подарки – такой себе апрельский Дед Мороз.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Стрельца

Все, кто связан с творческой профессией, выйдете просто на новый уровень своих умений и достижений. Вы будете сегодня популярны и это так сильно вам понравится, что станет для вас наркотиком. Не поддавайтесь излишнему энтузиазму!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Козерога

Сегодня ваше душевное равновесие будет вас так вдохновлять, что вам захочется действовать прямо сейчас. Постарайтесь сегодня все же сконцентрировать все силы, внимание, энергию, а действовать уже завтра. Вечером на вас может напасть беспричинная тоска.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Водолея

В вашей жизни произойдет сегодня событие, которое определит ход ваших дел до конца месяца. Ваша способность анализировать, просчитывать и предвидеть помогут определить цели и тактику поведения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2021 года, для Рыб

Ваши творческие и сексуальные возможности сегодня будут на высоте. Поэтому зачатие ребенка, заключение брака или предложение руки и сердца будут иметь колоссальный успех. Окончание любого дела будет результативным и принесет укрепление авторитета.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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