Гороскоп на сегодня 20 сентября для всех знаков зодиака: Раки, изобретать вечный двигатель – только тратить время

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 20 сентября 2021 года. Непростой день, когда желаний и соблазнов больше, чем реальных возможностей.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Овна

День хорош для дел, не требующих спешки. Таких занятий достаточно много, так что выберите себе что-нибудь и действуйте. Ощущение того, что вы потратили деньги зря – неправильное. Результат будет, хотя и нескоро.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Тельца

Сегодня вам предстоит сделать выбор, от которого зависит ваша дальнейшая карьера. Будьте аккуратны и тщательно проанализируйте все "за" и "против". Не стоит недооценивать удачу, которая когда-то на вас свалилась.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Близнецов

То, что кажется преградой, на самом деле облегчит вам работу. Вы просто не с той стороны смотрите – попробуйте сменить ракурс. А вообще сегодня не стоит заниматься делами, требующими большого напряжения мозгов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Рака

На вас накатит игривое настроение, которое можно правильно применить на деле – и тогда вы сможете многого добиться. А вот смысл жизни и вечный двигатель сегодня искать явно стоит – не найдете, а время потратите.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Льва

Вам хочется всего и сразу, но, к сожалению, это невозможно. Попробуйте улучшить настроение, а для этого воплотите в жизнь какое-нибудь дело попроще. Так вы почувствуете прилив сил и даже сами начнете их генерировать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Девы

Ваши страхи преувеличены. Не будьте слишком подозрительны. Тем более, что сегодня вам невероятно повезет, а сами события будут иметь немаловажное значение в будущем. Обращайте внимание на все, что с вами происходит.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Весов

Ваша удача сегодня будет зависеть не от вас, а от окружающих людей. Вам потребуется поддержка друзей и близких. Самостоятельно вы вряд ли со всем справитесь, слишком много дел навалилось в последнее время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вам необходимо полностью сконцентрироваться на проблемах. Вашей активности и целеустремленности хватит для их решения. Вот только не давайте разгуляться своим эмоциям. Полагайтесь на здравый смысл.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Стрельца

Сегодня ваши аппетиты могут оказаться сильно завышенными. Не забывайте, много хорошего – тоже плохо, а потому не жадничайте. Зато вам легко удастся убедить коллег в правильности своих расчетов и убеждений.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Козерога

У вас есть все условия для успешного завершения дела. Действуйте – вы получите удовольствие от процесса и вскоре сможете приступить к чему-то новому. Также полезно привлекать в свою работу всех, кто вам попадется.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Водолея

Никаких неожиданностей не случится. Так что можете смело действовать по намеченному плану, не оглядываясь по сторонам. Учтите, ваше хорошее настроение сегодня будет на редкость заразительно. Дарите радость окружающим.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2021 года, для Рыб

Какая-то давно забытая вами проблема сегодня неожиданно всплывет и напомнит о себе. Можно, конечно, снова не обращать на нее внимания, но лучше все решить одним махом. ечером полезно уединиться и поразмышлять о планах.

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