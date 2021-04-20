Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Астрологический прогноз на 20 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 20 апреля 2021 года. День не будет вау, бомба, вспышка, супер-пупер класс. Просто вторник, который необходимо пережить спокойно и желательно приложить немного усилий, чтобы он не стал пустым днем.

А чтобы день стал особенным, можно просто так, без повода порадовать своих близких и себя чем-то приятным, и день точно станет лучше! Но если повод все же есть, то тем более – загляните в наш календарь подарков на апрель и выберите какой-то интересный презент.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Овна

В первой половине дня можно смело заниматься финансовыми делами, а вот вторую половину дня обязательно посвятите культурному отдыху. И непременно – с детьми. Чтение, возлежание в теплой ванной или серия любимого сериала быстро поднимут настроение.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Тельца

Сегодня любая проблема в личной жизни может быстро решиться, если вы будете реагировать на происходящее адекватно, а не под влиянием эмоций. Возможно ухудшение отношений с родственниками – наберитесь терпения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Близнецов

Идеальный день для того, чтобы решить любые дела, связанные с домашними хлопотами, и на которые никогда не хватает времени. Семейные проблемы решатся сами собой, как только вы уделите время своим близким.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Рака

Подумаешь, начало недели! Не отказывайте себе в отдыхе и не пытайтесь сделать все и сразу. Посвятите вторую половину дня семье и близким – они будут приятно удивлены, а вы – наполнены улыбками и отличным настроением.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Льва

Оу, вы сегодня будете так романтичны, Львы, что просто сразите на повал вашу вторую половину. Но ответную реакцию вы получите непременно, поэтому вторник станет для вас очень страстным и переполненным любовью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Девы

Вы будете живчиком сегодня, полным энергии, сил и желания творить. В результате в вашей голове появится много идей – все их запишите на бумаге – и сразу начинайте их реализовать. Успех вам обеспечен!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Весов

Сегодня вам под силу будет собрать очень крутую компанию, команду и единомышленников, для любых проектов и целей. За вами будут идти и вас будут слушать. Воспользуйтесь этим во благо!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Скорпиона

Настроения у вас сегодня не будет, а вместе с этим появится еще и раздражение, усталость и постоянные возмущения. Старайтесь держать себя в руках и эмоции свои под контролем! Лучшим местом окажется собственный дом, где вы сможете уединиться и расслабиться!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Стрельца

Не берите на себя слишком много, а лучше отправляйтесь в парк или к озеру и много ходите, дышите свежим воздухом и расслабляйтесь. Не пытайтесь успеть сделать все и сразу – рискуете не закончить ни одно дело. Просто делайте то, что любите!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Козерога

Отличный такой вторник, который можно потратить на поездки и различные короткие-длинные путешествия с поводом и без. Правильно соизмеряйте свои возможности, и вы сможете получить хороший результат. Раздражительность и нетерпимость могут стать главными врагами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Водолея

Вы сегодня такой непостоянный: настроение сменяется каждые пять минут, энергия то есть, то исчезает, вы то добрый, то злюка-бобер. В общем старайтесь держать себя в руках и не делать того, за что потом будет стыдно. Вечер с любимым человеком – самый идеальный вариант!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2021 года, для Рыб

Сегодняшний день идеально подходит для того, что заняться делами, которые необходимо решать самостоятельно. Вы обладаете всеми необходимыми знаниями и умениями, поэтому постарайтесь сконцентрироваться на важном и не отвлекаться.

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Видео: Сегодня

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