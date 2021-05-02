Гороскоп на сегодня 2 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, вы будете на высоте!

Астрологический прогноз на 2 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 2 мая 2021 года. Не ждите от этого дня слишком многого – все будет идти своим чередом. Но в ваших руках сделать его ярче, веселее и успешнее. Идите на природу, зовите друзей в гости, и хорошее настроение вам обеспечено.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Овна

Хороший день, чтобы отправиться в путешествие, даже если только в соседний парк. Не сидите в четырех стенах – общайтесь с другими людьми и впитывайте положительные эмоции.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Тельца

Вы будете сегодня на высоте, ведь сил будет так много, что их нужно просто направить в правильное русло. Возрастают творческие способности, интуиция и сексуальность. Пользуйтесь этим во благо!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Близнецов

Вас ждут сегодня сюрпризы и подарки – наслаждайтесь всеми прелестями, которые уготованы вам на сегодня. А еще у вас может произойти встреча с человеком, который станет важной частью вашей жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Рака

Сегодняшние духовные изменения, которые произойдут с вами, выведут жизнь на новый уровень. Постарайтесь сегодня быть спокойнее и вести более созидательную жизнь.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Льва

Хороший майский день для вас не будет столь безоблачным – могут возникать обманы, махинации с вашим именем и даже преследования. Поэтому тщательно выбирайте свое окружение и не пытайтесь быть приветливым со всеми.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Девы

Сегодняшний день станет идеальным для любых экспериментов с имиджем, внешностью, для общения с друзьями, а также активных действий. Ну а если вам удастся все это еще и объединить, то вас ждет очень продуктивный день, Девы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Весов

Старайтесь сегодня бережнее относиться к своим вещам и не быть транжирой. Потакание собственным слабостям грозит потом страданиями из-за отсутствия денег и угрызениями совести.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Скорпиона

Сегодня все, что хоть как-то связано с творчеством, будет иметь ошеломляющий успех. Не сдерживайте себя и свою фантазию – творите! К слову, ваша способность убеждать других людей будет на высоте – воспользуйтесь этим!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Стрельца

Когда, как не сегодня, вам захочется сесть и подумать о жизни, проанализировать то, что с вами происходит, и то, что у вас есть. Окружите себя только положительными мыслями и людьми, а вечер проведите в одиночестве.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Козерога

Сегодня вы сможете доказать тому, кто вам не безразличен, что вы имеете право на свои чувства, мысли и поступки. А если с вами не согласны, тогда пускай идут своей дорогой или ищут компромисс.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Водолея

Именно сегодня вы сможете улучшить свое финансовое положение и заиметь хорошую сумму денег. Это поможет вам пожить на широкую ногу и исполнить заветное желание – свое или своего любимого человека.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня вы можете столкнуться с различными мелкими домашними делами, которые станут для вас немного хлопотными. Но вы быстро со всем закончите и сможете вдоволь заняться тем, что любите. Контролируйте свои расходы!

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.