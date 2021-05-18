Гороскоп на сегодня 18 мая для всех знаков зодиака: Львы, не пытайтесь все успеть!

Астрологический прогноз на 18 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на вторник, 18 мая 2021 года. День будет продуктивным и хорошим, если только вы не будете тупить и занудствовать. Берите себя в руки и эмоции под контроль, найдите свою мотивацию и полный вперед. Ну а если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Овна

Вам важно сегодня заняться теми делами, которые вы уже начали. Это поможет избежать конфликтов с новыми партнерами и насладиться результатом своих трудов. Могут возникнуть недопонимания с человеком противоположного пола, но они быстро разрешатся.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Тельца

Сегодня вас будет преследовать успех в любых ваших начинаниях. Главное – не сидите сложа руки, ведь впереди вас ждет много работы. Обратите внимание на знаки, которые вам посылает Вселенная, и прислушивайтесь к своей интуиции.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Близнецов

Вы найдете сегодня решение тех проблем, которые беспокоили вас продолжительное время. Старайтесь быстро реализовывать все, что себе запланировали, и вы начнете чувствовать себя лучше.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Рака

День не очень удачный для коммерции и активных продаж, а вот купить себе то, о чем давно мечтали – можно. Мало того, что вам это настроение поднимет, так еще и предложение получится удачным. Не отказывайтесь от помощи!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Льва

День будет для вас немного напряженным, и тянуться он будет вечность. Не пытайтесь все успеть – во-первых, не получится, а во-вторых, будете злиться еще больше. Лучшее, что вы можете сделать – составить план и двигаться согласно его пунктам.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Девы

Удачный день для всего, что связано с движением, активностями и спортом. Вы сможете легко найти время как для работы, семьи, так и для себя. Вас это вдохновит на новые свершения – будьте благодарны!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Весов

Вы будете сегодня пушкой, хлопушкой и еще тем живчиком. Не пытайтесь всем во всем угодить. Больше времени проводите с родными людьми и уделите время детям. Рабочие дела уйдут сегодня на второй план.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Скорпиона

Сегодня просто противопоказано быть злюкой, эгоистом и скрягой. Звезды советуют вам не жертвовать собой, но и помогать нуждающимся. Все, что связано с благотворительностью, сегодня будет очень правильно. Легко сможете наладить отношения с теми, кто в этом нуждается.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Стрельца

Творчество будет выплескиваться из вас сегодня повсюду. Вы сможете легко начать делать то, о чем раньше даже не думали. Не сдерживайте себя и не позволяйте другим людям вас тормозить. Начните делать то, что вам хочется прямо сейчас!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Козерога

Все начнется с самого утра, когда вам будет сложно поднять себя с постели. Не насилуйте себя, но и не позволяйте быть размазней весь день. Если есть возможность – поваляйтесь немного подольше, а потом поднимайтесь, приводите себя в порядок и беритесь за дела. Во второй половине дня нужно будет решить много важных вопросов!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Водолея

Вы не должны сегодня бросаться словами, обещать другим людям то, что не сможете выполнить. Лениться и избегать работы категорически запрещено! Поднимайте свой зад с дивана, и вперед к завоеванию мира!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021 года, для Рыб

Ничего сверхъестественного ждать не стоит – обычный себе день, когда все дела идут своим чередом. Но если у вас есть трудовые амбиции – важно четко выстроить свои цели и начать работать над их достижением. Избегайте конфликтов!

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.