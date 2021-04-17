Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

Астрологический прогноз на 17 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 17 апреля 2021 года. Позитивный, но слегка напряженный сегодня будет день. Не поддавайтесь негативу и гоните прочь назойливых людей. А еще лучше порадуйте себя чем-то приятным! И если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Овна

Старайтесь не обманываться чувством, что все наладилось и вы выдохнули с облегчением. Впереди вас ждет много важных дел, начать исполнять которые необходимо прямо сейчас.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Тельца

Сегодня вы будете чувствовать себя на высоте! Вам захочется творить чудеса и делать своими руками что-то прекрасное. В личной жизни расцвет и золотая пора: кто в паре – получит "новую прошивку" отношений, а кто одинок – встретит любовь всей своей жизни.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Близнецов

Ваши деньги будут утекать от вас, что сначала сильно разозлит, а потом еще сильнее озадачит. Вы будете искать способы наладить поток денег и начать наконец жить на широкую ногу!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Рака

Сегодня вы будете решалой – что для вас не естественно, но все же реально! Любые финансовые вопросы будут улажены, а рабочие дела закрыты. Наслаждайтесь жизнью и проводите много времени с семьей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Льва

Нервный будет сегодня день, когда все будет валиться с рук и все идти не так. Главное – не падать духом и не поддаваться унынию. Берите себя в руки и наполняйте себя позитивом – доставайте хобби, включайте мультфильм "Душа", идите гулять на улицу и расслабляйтесь.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Девы

Сегодня не нужно пытаться решить все и сразу – у вас получится каламбур. Обратитесь за помощью, если она вам понадобится, а еще – не пытайтесь уйти от серьезного разговора с любимым человеком. Все это поможет сберечь нервные клетки!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Весов

Хорошее время для тех, кто давно мечтал об изменениях в своей жизни. Не ждите помощи от людей, которые вам неприятны, а вот близких вы и сами можете попросить помочь. Вечер уделите семье и детям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Скорпион

Кто нервный и злой типочек, тот Скорпион. Не поддавайтесь сомнениям и тревогам – вы сами себя загоните в нервное состояние. Лучшее, что вы можете сделать – провести день на природе со своими близкими и родными людьми.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Стрельца

Спорт, спорт и еще раз спорт! Утром, в обед и вечером! Именно это поможет вам убить одним выстрелом двух зайцев – наконец приведете фигуру в норму и голову здорово проветрите. Звезды сулят вам любовь и нежность.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Козерога

Веселье, знакомства, раскрепощение и все, что сделает вас счастливыми – будет присутствовать в вашей жизни сегодня в больших объемах. Во второй половине дня измените своим принципам и включитесь в решение бытовых проблем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Водолея

Вы сегодня будете неимоверно вдохновлены, мотивированы и энергичны. В результате сможете спланировать долгосрочный проект и получить отличную выгоду в виде неплохого дохода. День благоприятен для интимных отношений.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2021 года, для Рыб

Вы будете сегодня настоящей обаяшкой и харизматичным человеком, который будет привлекать к себе людей. Оставляйте рядом только тех, кто этого достоин. Может произойти неожиданный поворот в личной жизни.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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