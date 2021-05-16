Гороскоп на сегодня 16 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, творите и вытворяйте!

Астрологический прогноз на 16 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 16 мая 2021 года. Поднимайте себя с диванов и идите дышать весенним воздухом, гуляйте, отвлекайтесь и наслаждайтесь жизнью! А если настроения нет, то поднять его себе и окружающим можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Овна

Сегодня вы будете такими эмоциональными, что можете наговорить лишнего и сделать то, за что потом будете жалеть. Старайтесь контролировать эмоции. Следите за своим здоровьем, чтобы не заболеть, ведь лечение будет проходить долго.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Тельца

Вы будете полны энергии и сил, чтобы получить то, о чем давно мечтаете. Сможете улучшить свое материальное положение и отдать долги. Вечером обязательно порадуйте себя чем-то приятным и ценным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Близнецов

День для созидания, релакса и анализа. Вы сможете посмотреть со стороны на свою жизнь и понять, чего вы действительно хотите. Это важно и очень увлекательно – вам понравится!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Рака

Не все будет даваться вам легко, просто и спокойно. Но вы ведь так и не любите – драйв и энергию вам подавай. Вероятны сближения с окружающими и агрессивный посыл, который не должен вас задеть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Льва

Отношения с партнером будут не такими, как раньше. Вам захочется больше времени провести с людьми, которых вы видите редко. Если встреча состоится – вы получите максимальный заряд энергии. Прислушайтесь к внутреннему голосу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Девы

Сегодня день сюрпризов, неожиданностей и новостей. Не всегда они будут позитивными, но вас это не должно огорчать, ведь вы получите в противовес много приятного. Окружите себя только проверенными и адекватными людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Весов

Сегодня вам стоит быстро и надолго переключится с дел рабочих на дела семейные. Если этого не произойдет, вы можете погрязнуть в скандалах, недомолвках и непониманиях. А вам оно надо?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Скорпиона

Мелкие домашние проблемы могут вас немного отвлечь от дел рабочих. Не печальтесь по этому поводу, а лучше все же переключитесь на своих домочадцев – они в вас нуждаются. Звезды говорят, что именно семья сегодня может вдохнуть в вас энергию и желание творить.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Стрельца

День у вас сегодня намечается такой себе. Все будет с рук валиться, энергии не хватает, мотивации нет, а есть только желание лежать и плевать в потолок. Не насилуйте себя, но и не сидите весь день в четырех стенах. Природа порадует вас – используйте это на славу.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Козерога

Лучшее ваше решение сегодня – выйти из дома и гулять. Можно даже бесцельно бродить по городу, в парке, устроить велопрогулку или пикник с приятными вам людьми. Вечер звезды рекомендуют вам провести в уединении.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Водолея

Идеальный день для общения с родными, детьми, для пикников на природу и неспешных посиделок с бокалом вина. Но ваши сны и желания держите лучше в тайне.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня ваши творческие способности будут на высоте, а от желание творить и вытворять будут гореть руки и не только. Поэтому, не сдерживайте себя! А еще у Рыб значительно улучшатся супружеские отношения.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.