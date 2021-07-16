Гороскоп на сегодня 16 июля для всех знаков зодиака: Овны, наслаждайтесь жизнью!

Астрологический прогноз на 16 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 16 июля / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на пятницу, 16 июля 2021 года. День обещает быть приятным и очень насыщенным. Старайтесь делать только то, что приносит вам удовольствие, и будет вам счастье.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Овна

Вы сможете сегодня улучшить свое финансовое положение, и от этого настроение тоже будет на высоте. Наслаждайтесь жизнью и всем, что она вам дает. А вечером обязательно повеселитесь, устроив классную вечеринку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Тельца

Все, что хоть как-то связано с работой сегодня – будет иметь успех. Поэтому лениться противопоказано, а то, что вам правда необходимо сделать – так это составить план нужных дел, чтобы ничего не упустить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Близнецов

Идеальный день для тех, кто работает с цифрами и информацией – сможете быстро все решить в правильном для вас варианте. Нельзя допускать, чтобы эмоции выходили из-под контроля. А вот негативных всплесков все же лучше избегать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Рака

Если вас втягивают в ссору или конфликт – просто разворачивайтесь и уходите. Нельзя сегодня злиться и выходить из себя, потому что вам самим потом от этого будет грустно. Вечер – идеальное время для размышлений и самокопаний.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Льва

Постарайтесь сегодня отстоять свои личные границы, желания и принципы. Авантюры противопоказаны. Лучшим решением станет семейный день, который вы проведете расслаблено и рядом с самыми близкими.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Девы

Вы будете сегодня постоянно поддаваться искушению сделать что-то запретное. Старайтесь все же держаться подальше от опасных мест и таких же людей. А вот что точно нужно сегодня сделать, так это быть в хорошем настроении и встретиться с друзьями.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Весов

Вы почувствуете себя сегодня вялой морковкой, у которой нет ни на что сил. Не пытайтесь заставить себя что-то сделать, а лучше просто отдохните. Если нужно – возьмите даже выходной на работе. Главное для вас – восстановить силы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Скорпиона

День обещает быть насыщенным и очень интересным. Для этого вам нельзя поддаваться депрессивным состояниям, даже если сильно захочется. Важно сделать усилия над собой, и у вас начнет все получаться. К вечеру вы будете сиять довольной улыбкой!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Стрельца

Вы можете сегодня быть слегка неадекватными в своих оценках и суждениях, но не стоит воспринимать все близко к сердцу. Лучшее, что вы сейчас можете сделать – помолчать. Серьезно, хватит трепаться обо всем на свете. Проведите этот день в тишине и созерцании, и вы сделаете для себя много интересных открытий.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Козерога

Постарайтесь сегодня не принимать никаких поспешных решений, если не хотите потом расхлебывать последствия. Важно начать заниматься каким-то делом, которое не только деньги может вам принести, а еще и удовольствие. Не ленитесь!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Водолея

Сегодня на работе будет неразбериха, которая потребует вашего вмешательства. Но как только вы все разрулите – бегите в объятия любимого человека и не занимайте голову работой. Будьте романтичнее и сможете приятно удивить партнера.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2021 года, для Рыб

Вы сможете сегодня сделать столько различных открытий, что будете просто в невероятном восторге от себя. Обязательно порадуйте себя чем-то приятным, вкусным и красивым. Вы достойны лучшего!

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