Гороскоп на сегодня 15 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, ловите удачу за хвост!

Астрологический прогноз на 15 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на субботу, 15 мая 2021 года. Не всех ждет легкий день, но настраиваться на негатив – только делать себе хуже. Ищите лучшее вокруг вас – и будет вам счастье! А поднять себе и окружающим настроение можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Овна

Вас сегодня может напрягать ваше состояние здоровья, из-за чего вы не сможете сделать все то, что себе запланировали. Не пытайтесь все успеть, лучшее, что вы можете сделать – позаботиться о себе!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Тельца

Все подготовительные работы, которые были сделаны ранее, приведут вас теперь к успеху. Не останавливайтесь на достигнутом, только полный вперед! Вашей энергии сегодня хватит на многое!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Близнецов

Сегодня ваше настроение бесповоротно может быть испорчено с самого утра. Не злитесь и не пытайтесь выяснить со всеми отношения. Самое важное – попытайтесь собраться и сделать все, что себе запланировали ранее, не обращая внимание ни на что.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Рака

Сегодня вы сможете продать что-угодно и получить за это хорошенькую сумму. Не тратьте все и сразу, а лучше подумайте о своем будущем. Если понадобится помощь – не стесняйтесь о ней попросить!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Льва

Будьте сегодня обаяшкой, подключайте свою харизму и прислушивайтесь к интуиции. Все это поможет вам решить много вопросов одновременно. Вечер проведите с любимым человеком и будет вам счастье, и будет вам страсть.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Девы

Сегодня вы можете почувствовать себя огорченными и разочарованными, ведь не все будет получаться делать так, как вы себе запланировали. Но к вечеру вас попустит и вы будете полны любви и страсти, которые удастся выплеснуть на своего партнера.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Реклама

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Весов

Вы будете чувствовать себя сегодня самым счастливым человеком в мире. И это так прекрасно, ведь все вокруг вас будет только радовать. Постарайтесь окружить себя только теми людьми, которые смогут разделить эти прекрасные чувства, а нытиков гоните прочь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Скорпиона

Хороший вас ждет день, Скорпионы! Любое творчество будет вам под силу, а работа даже начнет приносить удовольствие. Но звезды рекомендуют сегодня вести себя сдержанно, чтобы не наговорить того, за что потом будет стыдно.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Стрельца

Звезды сулят вам покровительство высших сил. Любые семейные дела будут решаться просто, а вот с рабочими будет не все так гладко. Поэтому постарайтесь решение важных дел перенести на другой день, а сегодня расслабьтесь и идите гулять в парк.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Козерога

Сегодняшний день идеально подойдет для созидания и духовных практик. Старайтесь меньше впускать в свою жизнь негативно настроенных людей и нытиков, лучшее, что вы можете сделать – позаботиться о себе!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Водолея

Нельзя сегодня бросать слова на ветер и быть самоуверенным индюком, который печется только о себе и своей выгоде. Уже к вечеру придется вернуться в реальность, ведь проблемы в семье или с близкими непременно о себе напомнят.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2021 года, для Рыб

Можете сегодня заняться подведение итогов, совершением крупных покупок и наслаждением жизнью. Не пытайтесь все успеть, лучше остановитесь и насладитесь тем, что вас окружает. Любовь в воздухе чувствуете?

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.