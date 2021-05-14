Гороскоп на сегодня 14 мая для всех знаков зодиака: Раки, не проспите свой шанс покорить любую вершину!

Астрологический прогноз на 14 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на пятницу, 14 мая 2021 года. Пятница станет очень желанной, ведь за ней последует выходной. Не сдерживайте себя – наслаждайтесь хорошим настроением, приятной компанией и своей жизнью. А если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Овна

Сегодняшний день будет немного напряженным и от того нервным. Велика вероятность ссоры с домочадцами и конфликта на работе, поэтому просто постарайтесь быть спокойнее и уравновешеннее.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Тельца

Все, что связано с общением, новыми знакомствами, обновлением контактов, будет иметь успех. Старайтесь не пытаться быть лучше себя, изображая кого-то. Просто говорите, что считаете нужным, и делайте то, что умеете делать хорошо.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Близнецов

Нельзя сегодня поддаваться унынию и недовольствам. Старайтесь больше времени проводить с людьми, которые вам приятны и заставляют вас улыбаться. Вероятны финансовые проблемы, но вы вскоре сможете их решить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Рака

С самого утра ваша энергия будет на высоте и вам покорятся любые вершины. Не проспите этот шанс! Но вторая половина дня будет радовать вас меньше, ведь важно будет закончить начатое, а силушек уже будет меньше. Старайтесь правильно распределить свою энергию.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Льва

Тяга к новым впечатлениям и желание реализовать давнюю мечту станут реальностью. Главное правило дня – никакой лени и нытья! Удачное время для общения с представителями противоположного пола.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Девы

Ничего не пытайтесь делать сегодня через силу, иначе получите не только плохое настроение, а и такой же результат. Вся негативная информация, поступающая сегодня, будет исходить от завистников – держите их на расстоянии.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Весов

Ваше финансовое положение не будет вас сегодня радовать. Все потому, что вы любите тратить много, совершая далеко не всегда нужные покупки. Постарайтесь выделить время для анализа своего материального положения и планирования только необходимых покупок. Это непременно поможет!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Скорпиона

Хороший будет день для тех, кто связан с творчеством и спортом. Вашей фантазии и энергии хватит на все, поэтому и результат не заставит себя ждать. Если ошиблись – извинитесь и научитесь признавать свои ошибки.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Стрельца

Вам звезды обещают прибыль и улучшение материального положения. Но не забывайте и о своем здоровье – качественное питание и отдых станут залогом успеха в рабочих делах и получения удовольствия от жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Козерога

Те Козероги, которые связаны с творчеством, будут успешно реализовывать все, что запланировали. Но не сидите в четырех стенах и обязательно отправляйтесь на природу. Прогулка в парке поможет проветрить голову и вдохновит на новые великие дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Водолея

Вы будете сегодня нервничать, злиться и расстраиваться. В результате вы получите только плохое настроение. Займитесь спортом, чтобы выбросить весь негатив и привести тело в тонус. А вечер проведите в кругу самых близких и любимых людей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня вы будете полны энергии, поэтому легко сможете справиться с любой задачей. Проявляйте инициативу и беритесь за любые интересные вам проекты. Ваша эмоциональность во второй половине дня может стать причиной конфликта – старайтесь держать себя в руках.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.