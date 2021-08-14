Гороскоп на сегодня 14 августа для всех знаков зодиака: Девы, доверьтесь интуиции!

Гороскоп на сегодня 14 августа для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 14 августа 2021 года. День обещает быть успешным и продуктивным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков и успейте их воплотить в жизнь в последний месяц жаркой поры.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Овна

Вы можете почувствовать себя вялыми и безжизненными, а настроение оставит желать лучшего. Не перегружайте себя сегодня работой и не взваливайте то, чего сделать не сможете. Будьте осторожны в словах и поступках.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Тельца

Сегодня может случится тот самый серьезный разговор с начальником, от которого будет зависеть ваше будущее на месте, где вы сейчас работаете. Не пытайтесь прыгнуть выше головы – важно рассчитывать свои силы. Продумайте новую тактику поведения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Близнецов

Сегодня важно остерегаться неприятных людей и подозрительных событий. Не берите на себя слишком много, но не бойтесь ответственности. Если есть новые планы и идеи – не держите их в себе, а начинайте смело реализовывать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Рака

Сегодня вам захочется в жизни перемен, поэтому новые знакомства станут хорошим началом новых отношений и дружбы. Обязательно найдите время для себя и если что-то беспокоит – не затягивайте с визитом к врачу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Льва

Легко сможете себе позволить посвятить весь день работе. А от этого станете более успешнее и чуточку счастливее. Старайтесь не напрягать окружающих своими идеями и планами – лучше все записывать в блокнот и просто все реализовывать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Девы

Хороший день, чтобы начать любые дела и проекты. Вы справиться с тем, что для вас было очень важно сделать ранее и от этого станете счастливее. Доверьтесь интуиции и не делайте то, о чем потом будете жалеть.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Весов

Вы сегодня будете на взводе с самого утра – не нужно так! Будьте терпимее и старайтесь больше времени проводить с приятными для вас людьми. Не обращайте внимания на мелкие неприятности – немного времени и все уладится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Скорпиона

Ваше настроение могут испортить с самого утра, а расхлебывать потом вы будете еще долго. Постарайтесь не принимать близко к сердцу критику и прочие замечания от посторонних людей. Сейчас самое важное для вас – правильно настроиться и действовать, а не ждать с моря погоды.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Стрельца

День такой себе – настроение паскудное, все валиться из рук, да еще и окружающие не понимают вас. Берите себя в руки и настроение под контроль – все у вас получится, если только вы позволите себе наконец расслабиться и делать то, что вам нравится, а не то, что нужно кому-то.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Козерога

У вас намечается очень творческий день, который точно благотворно скажется на вашем настроении. Не настраивайтесь на негатив и тем более, не подпускайте к себе слишком унылых людей и все у вас будет хорошо. Дайте волю своей фантазии!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Водолея

Ваш успех сегодня будет напрямую зависеть от того, что вы себе запланировали. Можете получить выгодное предложение, премию или дорогой подарок. Во второй половине дня возможны неожиданные препятствия, но собрав силу воли в кулак, сможете со всем справиться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2021 года, для Рыб

Сегодня вы получите просто замечательные напутственные слова от близких людей, коллег и даже малознакомых людей. А все потому, что вам необходимо уже делать первый шаг к тому, чтобы заняться своим делом и получать от этого удовольствие. Новая связь или легкий флирт в скором времени обернется серьезными отношениями.

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