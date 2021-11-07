Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня
Начало следующей недели поставит на первое место ответственность, работоспособность и дисциплину в поведении и поступках людей.
А вот ближе к выходным скучность и прагматизм сменится мечтательностью и романтичным настроем, а интуиция возрастет в разы.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Овна
На следующей семидневке от Овнов понадобится максимум спокойствия и терпимости. Не стоит очень болезненно реагировать на чужие высказывания и критику в свой адрес, особенно во вторник. Ваша открытость и незащищенность может вам навредить, и конкуренты будут готовы этим воспользоваться. Лучшая защита – это нападение.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Тельца
Грядущая неделя продемонстрирует Тельцам возможности влияния на чужие умы и манипуляции окружающими вас людьми. Но не рассчитывайте, это продлится недолго. Уже к выходным удача может отвернуться от вас. Так что в ваших интересах успеть воспользоваться ситуацией для укрепления своего статуса во многих сферах жизни.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Близнецов
Неплохая неделя ждет Близнецов. Уже в понедельник может возникнуть впечатление, что ваши дела решаются сами по себе, даже без ваших усилий, к вам придвигаются нужные люди, вы успеваете на все важные события и способны предугадать дальнейшее развитие событий. Но вот к выходным остерегайтесь конфликтов.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Рака
У Раков будет напряженная семидневка в сфере работы. В среду лишь упорный труд и энтузиазм позволит вам повысить свой авторитет в коллективе и добиться финансовых поступлений. Зато благодаря вашим успехам подтянется любовь и уважение в семье. Вы почувствуете уверенность в себе и в своем будущем – а это не маловажно.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Льва
Непростая неделя выпадет на долю Львов. Но не переживайте – все будет преодолимо, и у вас на это хватит сил. В четверг важно уловить переменчивость обстоятельств и подстроиться под сложившуюся ситуацию. Не стоит суетиться – так вы все испортите. Прежде чем сделать шаг, все обдумывайте, взвешивая плюсы и минусы.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Девы
В целом, у Дев намечается вполне благоприятная семидневка. В среду ваши оригинальные мысли и решения найдут хорошее применение. Не отказывайтесь от выгодного предложения. В личных делах будет полное взаимопонимание. Однако возникнет риск попасть в сомнительную ситуацию, которая потенциально вредна для вашего здоровья.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Весов
Представителей знака Весы могут ждать разногласия и непонимание в коллективе. В пятницу ваши коллеги будут настроены воинственно по отношению к вам. Так что важно продержаться этот период без жертв с обеих сторон. Зато в личной жизни дела идут хорошо, на зависть всем, и не дают повода для огорчения.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Скорпиона
Скорпионам на следующей неделе важно найти время и уделить внимание своему здоровью. Береженого Бог бережет, так что одевайтесь по сезону, берегите горло и лучше не провоцируйте появление даже легкой простуды. Обогатите свой рацион витаминами, натуральными фруктами и овощами. И старайтесь не нагружать себя физической работой.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Стрельца
Отличная неделя ждет Стрельцов. На вас нахлынут волны романтики, любви и простого беззаботного счастья. Цените своих близких, платите им взаимностью, иначе вы рискуете так же легко потерять это чувство, как и обрели. Окружающие ощутят на себе прилив энтузиазма и энергии, который вас переполняет.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Козерога
Грядущая неделя наделит Козерогов благородной миссией заботливых семьянинов. Если вы прислушаетесь к желаниям своих близких, то в вашем доме будет царить покой и взаимопонимание. В понедельник вам следует обходить краеугольные камни в разговорах с начальством. А выходные пролетят очень быстро.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Водолея
На следующей семидневке Водолеев наполнит чувство жизнерадостности. Вы почувствуете в себе силы вселять оптимизм, помогать и утешать окружающих. Но не будьте мелочны, иначе рискуете испортить отношениями с близкими людьми. Среда порадует вас неожиданным предложением в материальной или же духовной сфере.
Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Рыб
В Рыбах на следующей неделе откроется бурная фантазия и творческое начало. Постарайтесь в четверг применить свои таланты на работе, потому что там на одном трудолюбии далеко не уедете. Пятница – особенно загруженный день. При этом не забывайте о своих любимых, проявляйте заботу – даст новый виток в ваших отношениях.
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