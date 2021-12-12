Гороскоп на неделю 13-19 декабря: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня
Настроение следующей недели движется от ощущения суеты и озабоченности в сторону позитива и уверенности в себе . Внимание людей фокусируется не на мелочах, а на более глобальных вещах, доброжелательных отношениях, активной деятельности.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Овна
Понедельник у Овнов будет совершенно не таким, как вы себе наметили, но зато он сможет порадовать вас во многих сферах жизни, в том числе и финансовой . А вот ближе к выходным возможны потери. Не нужно так доверчиво относиться к окружающим. Их обещания не всегда выполняются так, как вам хочется. На выходных постарайтесь никого не обидеть.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Тельца
Неделя Тельцов стартует с того, что вы сможете блеснуть собственной значимостью и целеустремленностью. Благодаря этому вы добьетесь многих целей. Но вот в пятницу ваша привлекательность в глазах окружающих плавно померкнет, а на ее место придет непонимание. К этому факту лучше отнестись философски, а выходные полностью посвятить себе.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Близнецов
Близнецам не привыкать к шероховатостям и поворотам судьбы. Если в среду вы предъявите слишком много жалоб и претензий к окружающим, то это мало кому понравится. Но уже к концу недели к вам вернется бодрость духа и позитивный настрой, помогая справиться с накопившимися проблемами. Ваши планы на субботу и воскресенье сбудутся.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Рака
У Раков будет скучная семидневка, когда вам сложно достичь взаимопонимания с окружающими. Хотя во многом виноваты вы сами. Во вторник прежде чем что-то делать или говорить, анализируйте свои мотивы и не забывайте думать о последствиях. Но вы не останетесь наедине с проблемами – благодарите друзей за своевременную помощь и поддержку.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Льва
У Львов наступает активная и в целом благоприятная неделя . И все это, несмотря на какие-то ограничения, условности и запреты. Люди доверяют вашим словам и прислушиваются к вашему мнению, благодаря чему вы можете манипулировать их настроением и добиваться своих целей. В понедельник вам повезет в работе, а в пятницу удача улыбнется в личной жизни.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Девы
Если с самого начала семидневки Девы не будут поддаваться вялости и апатии, то их ждет творческое вдохновение , активная работа и успех. В четверг вы способны очаровывать и привлекать внимание окружающих. Вам решать, будете ли вы использовать это для достижения своих целей. Выходные способствуют накоплению нового опыта и знаний.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Весов
На следующей неделе Весы окунутся в большой объем работы, но при всей загруженности ваш труд будет ненапрасным и принесет удовольствие и прибыль . Чтобы избежать просчетов и неприятностей в пятницу, будьте осмотрительны и внимательны даже к мелочам и не идите на авантюрные предложения. Лучше всего держать свое мнение при себе.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Скорпиона
Почти вся неделя у Скорпионов будет немного взвинченной и напряженной, а все из-за сложности в личных взаимоотношениях , причем это будет взаимно. Как в понедельник поведете себя вы – так, практически зеркально, поступят по отношению к вам. Держите под контролем свою раздражительность – и тогда вы вскоре почувствуете, что все налаживается.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Стрельца
На предстоящей неделе Стрельцам следует более внимательно отнестись к происходящим событиям. В среду обратите внимание на знаки, которые посылает вам судьба – это предвестники приятных перемен в работе и личной жизни . Ваши новые знакомые могут перевернуть ваше прежнее представление о вещах и о мире в целом. На выходных поберегите здоровье.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Козерога
Неплохая полоса начинается у Козерогов. В четверг вы обнаружите, что попали в центр внимания окружающих, не прилагая для этого никаких усилий. Это может вам помочь в решении личных вопросов. Где бы вы ни находились, вы постоянно будете испытывать взаимодействие с людьми и можете рассчитывать на их поддержку. В выходные вам придется выполнить обещание.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Водолея
Водолеи, будьте готовы к тому, что на предстоящей неделе вам придется серьезно поработать , но не столько физически, сколько психологически. Во вторник трудовой коллектив или партнеры будут ждать от вас решительных действий – не упустите момент. Постарайтесь выдержать схватку с оппонентами, и при этом не испортить отношения с близкими людьми.
Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Рыб
В начале следующей недели у Рыб возможны какие-то неприятности в работе, связанные с несостыковкой по времени или же с его отсутствием. Просто почаще смотрите на часы, чтобы не пропустить ничего важного. В четверг постарайтесь точнее оценивать свои возможности. Зато на выходных к вам вернется прежняя уверенность в себе, и у вас все наладится.
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