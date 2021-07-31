Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Козерог: не сомневайтесь в себе

Козерог / Фото: Сегодня
Какие астрологические предсказания ждут Козерогов в августе? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте подробный гороскоп на август-2021 для знака Козерог.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Работа
Работа / Фото: Unsplash
Не сомневайтесь в собственных силах – это главный девиз месяца для Козерогов в сфере работы. Вы сможете осилить даже то занятие, которое ранее считали прерогативой сильных мира сего. Рискуйте, дерзайте, и в этом случае вы уже не сможете упрекнуть себя в бездействии.
Финансы
Деньги / Фото: Unsplash
Финансовое положение Козерогов в августе будет напрямую зависеть от того, насколько глубоко получится окунуться в новое дело. Любое новаторство требует определенных капиталовложений. Бедствовать вы не будете , а при необходимости ваши друзья вам не откажут в материальной поддержке.
Здоровье
Витамины / Фото: Unsplash
Хорошо, если вы любите овощи и фрукты . Значит, астрологические рекомендации совпадут с вашими вкусовыми предпочтениями. Витамины просто необходимы вашему организму, а лето – лучшее время для пополнения их запасов. Также следите за состоянием артериального давления.
Любовь
Романтика / Фото: Unsplash
Не стесняйтесь своих чувств и не бойтесь добиваться желаемого. В августе вам повезет в любви, стоит лишь посмотреть на себя с другого ракурса и поверить в собственные силы. А партнер раскроет для себя те ваши таланты , которые до сих пор скрывались от его влюбленных глаз.
Отдых
Отдых / Фото: Unsplash
Выбор направления и вида летнего отдыха предоставьте своей второй половинке – вам обоим понравится результат . К тому же это высвободит значительную часть вашего времени, энергии и сил на те дела, которые интересны лично вам. Не стоит засиживаться дома в конце лета.
Смотрите видеогороскоп на 2021 год :
Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.
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