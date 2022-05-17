Гомофобия – это Россия. Почему важно быть толерантными к ЛГБТ-сообществу

Читайте манифест «КиевПрайда» ко Всемирному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией / Фото: Коллаж: Сегодня

В честь Всемирного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансофобией украинская общественная организация "КиевПрайд" выпустила манифест под названием "Гомофобия и трансфобия – это Россия".

Активисты призвали очистить украинское информационное пространство от всего империалистического, колонизаторского, тоталитарного, пропутинского, чтобы максимально защищать права человека в Украине.

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Украина – государство свободного демократического общества. Нашему социуму присущи понятия, такие как: свобода самовыражения, воля, права человека. Волеизъявление ЛГБТ+ сообщества быть собой большинством украинского общества воспринимается в основном нейтрально. Единичные случаи гомофобии и трансфобии действительно происходят в нашей стране, как и во всех, даже больших демократиях. Разница в том, как на это реагирует украинское общество: оно преимущественно осуждает их, – написали активисты.

В манифесте сказано, что в России уничтожаются все, что связано со свободой слова и выбора, а также подавляются права человека. В частности, угнетение ЛГБТ+ – это государственная политика Путина и его пособников.

На государственных пропагандистских каналах постоянно идут призывы к ненависти, распространено преследование квир-людей и даже убийства активистов ЛГБТ+.

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Хочет ли украинское общество идти по пути России? Ответ: однозначно нет, – сказано в манифесте.

Поддержка ЛГБТ+сообщества – это путь к демократии и свободе. Это о поддержке и уважении выбора человека. Быть открытым гомосексуалом в Украине – означает быть свободным.

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