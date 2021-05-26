Голый Ченнинг Татум сделал горячее селфи в зеркале, прикрыв пикантное место обезьянкой (фото)

Звезда фильмов "Мачо и ботан" и "Супер Майк" Ченнинг Татум показал свое полуобнаженное фото с зеркале. Актер воспользовался моментом в перерыве на съемках фильма

41-летний голливудский красавчик Ченнинг Татум, который в прошлом году судился с бывшей женой из-за дочери, сделал селфи в гримвагене на съемочной площадке нового проекта. Актер снимается в фильме "Затерянный город Д", премьера которого запланирована на следующий год.

Свое полуголое фото актер опубликовал в Instastories, где также сообщил, что ему предстоит подготовить свою маму к тому, что она увидит в фильме.

"Знаете, когда ты в гримвагене голый, держишь полотенце над своей рухлядью и собираешься сделать что-то на съемочной площадке, к чему тебе придется подготовить свою маму, прежде чем она увидит фильм", – описал свои эмоции Ченнинг.

Ченнинг Татум на съемках "Затерянный город Д" / Фото: instagram.com/channingtatum Реклама

Актер добавил, что для такого внешнего вида ему пришлось изрядно потрудиться.

Напомним, что ранее звезда фильма "Джуно" Эллиот Пейдж после удаления груди сделал откровенное фото.