Голый Ченнинг Татум сделал горячее селфи в зеркале, прикрыв пикантное место обезьянкой (фото)

41-летний голливудский красавчик Ченнинг Татум, который в прошлом году судился с бывшей женой из-за дочери, сделал селфи в гримвагене на съемочной площадке нового проекта. Актер снимается в фильме "Затерянный город Д", премьера которого запланирована на следующий год.
Свое полуголое фото актер опубликовал в Instastories, где также сообщил, что ему предстоит подготовить свою маму к тому, что она увидит в фильме.
"Знаете, когда ты в гримвагене голый, держишь полотенце над своей рухлядью и собираешься сделать что-то на съемочной площадке, к чему тебе придется подготовить свою маму, прежде чем она увидит фильм", – описал свои эмоции Ченнинг.
Ченнинг Татум на съемках "Затерянный город Д" / Фото: instagram.com/channingtatum
Актер добавил, что для такого внешнего вида ему пришлось изрядно потрудиться.
Напомним, что ранее звезда фильма "Джуно" Эллиот Пейдж после удаления груди сделал откровенное фото.