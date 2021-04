Голос країни-11: кто стал победителем шоу (видео)

Победителем одиннадцатого сезона проекта "Голос країни" стал 25-летний Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. Он получит квартиру в Киеве и возможность выступить на музыкальном фестивале Atlas Weekend в этом году.

Отметим, что Сергей ранее выбыл из шоу на этапе нокаутов, однако, согласно новым правилам, зрители могли проголосовать за возвращение любого выбывшего участника из шоу. Вокалисту повезло, и он не просто вернулся на проект, но и стал его победителем!

Сергей Лазановский / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Кроме Сергея в финале шоу за победу боролись Тема Паучек (команда MONATIK), Сергей Нейчев (команда Олега Винника) и Юлия Тимочко ( команда Тины Кароль).

Реклама

Финал проекта проходил в три этапа, в каждом из которых шоу покидал один участник. Так, на первом этапе выбыл Сергей Нейчев, на втором – Тема Паучек. В суперфинале, где участники пели те песни, которые они исполняли на "слепых прослушиваниях", остались Сергей Лазановский и Юлия Тимочко.

Сергей Лазановский исполнил песню You Are The Reason певца Calum Scott.

Напомним, Евгения Власова представила свою песню на проекте "Голос країни-11".