Женщина-кошка: Ирина Шейк снялась в горячей фотосессии

Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании Pinko / Фото: Коллаж: Сегодня
Ирина Шейк, которой недавно исполнилось 36 лет, стала лицом итальянского бренда современной моды Pinko. В горячей фотосессии модель позирует возле заправки и закусочной в духе американских фильмов 80-х, пишет WWD.
В новой рекламной кампании марки основное внимание уделяется сумке Love Bag Click с круглым круглым логотипом, украшенным двумя крошечными птицами.
На шикарных снимках фотографа Брианны Капоцци Шейк предстает в образе второй кожи с леопардовым принтом, а также в мини-платье с животным рисунком, украшенным пайетками и блестками. Модель излучает сексуальность, позируя на фоне минималистического пустынного пейзажа.
Мы выбрали Ирину, потому что она заставляет нас мечтать, и я верю, что с нами она заставит мечтать наших клиентов. Но это был не только выбор, продиктованный сердцем: после нескольких проведенных нами исследований отношений между брендом и текущими, а также потенциальными клиентами, мы обнаружили, что лучшая формула, определяющая наших женщин "бесстрашная красота".
— сказал Пьетро Негра, основатель и главный исполнительный директор Pinko.
Больше снимков из новой фотосессии смотрите в галерее.
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