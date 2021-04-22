7 причин есть зелень: рассказываем о пользе укропа, петрушки, шпината и рукколы

Первая зелень – первые витамины. Да, в этот период она вкуснее и сочнее и добавлять ее в пищу хочется все чаще и все больше. Мы рассказывали, что нужно делать, чтобы укроп, петрушка, лук дольше оставались свежими, теперь узнаем, зачем это все нам необходимо в рационе и узнаем, как приготовить зеленый израильский салат. Диетолог Наталья Кива все подробно разъяснила.
Насколько важна для нас зелень?
"После долгой зимы все мы ощущаем дефициты витаминов и энергии. В самом разгаре сезон весенней зелени. Ее польза для организма неоспорима. Первые зеленые ростки помогут восполнить утраченные микроэлементы и поддержать иммунитет. Добавляйте в салаты и готовые блюда, в супы, овощные, мясные и рыбные блюда, запеканки и пироги, соусы и омлеты", – говорит Наталья Кива.
Что полезного есть в зелени?
Привычные нам петрушка и укроп, базилик и руккола, зеленый лук и чеснок, шпинат, щавель, крапива, листья одуванчиков, всевозможные виды листовых салатов – кладезь необходимых для нашего организма веществ:
- антиоксидантов
- пищевых волокон
- витаминов групп А, Е, РР, С, К, В
- калия, кальция, марганца, йода, селена, железа, меди, фосфора, натрия
- клетчатки
В петрушке витамина С больше в 4 раза, чем у лимона. А шпинат, например, богат белками и сложными углеводами.
Как зелень может помочь нашему организму?
- при регулярном употреблении она восстанавливает микрофлору организма
- укрепляет иммунитет
- улучшает цвет кожи, состояние волос
- сокращает количество плохого холестерина
- насыщает клетки кислородом
- очищает организм, выводит токсины
- поддерживает слаженную работу эндокринной системы
Петрушка – все за и против
Эта зелень многофункциональна, а именно:
- укрепляет иммунитет
- успокаивает нервную систему
- поддерживает нормальное состояние суставов и зубной эмали
- полезна тем, кто страдает анемией
Салаты, приготовленные со свежей петрушкой, будут более полезными, если в них добавить 1 ч. л. лимонной кислоты. Таким образом обезвреживаются опасные нитриты. Зелень петрушки лучше всего добавлять в уже готовые блюда.
Не рекомендуется петрушка тем, кто страдает от
- острых воспалительных заболеваний почек
- мочекаменной болезни
Укроп – все за и против
Укроп – содержит эфирные масла. Они обладают бактерицидными и антиоксидантными свойствами. В составе укропа есть и клетчатка, которая хорошо справляется с очищением кишечника, улучшает пищеварение и убирает симптомы вздутия живота.
Добавляйте укроп в салаты и в уже готовые блюда. Так вкусней.
Но часто можно услышать о применении отвара из укропа в лечебных целях. Я бы рекомендовала сначала проконсультироваться с врачом.
Зеленый лук – все за и против
В нем больше полезных элементов, чем в репчатом луке. Лук полезен при простудных заболеваниях.
Его можно использовать в качестве начинки для пирогов и в омлетах.
Не стоит налегать на зеленый лук, если у вас есть заболевания сердца, а также гипертоникам.
Шпинат – все за и против
100 грамм шпината – это 25% от суточной нормы необходимого нам железа. То есть он полезен для нашей кровеносной системы. Эта зелень полезна для работы кишечника и для здоровья глаз.
Шпинат можно тушить, добавлять в салаты, в начинки для выпечки, готовить крем-супы.
Полезный – молодой шпинат. В старом – много щавелевой кислоты, это может быть опасно для почек.
Руккола – все за и против
Руккола помогает выводить холестерин, лишнюю жидкость, а также отлично влияет на нервную систему.
Более нежный вкус – у молодой рукколы: она имеет более выраженный ореховый оттенок. У рукколы с крупными листьями более интенсивный, горчичный вкус. Не используйте рукколу в салатах, где есть майонез. Только там, где есть оливковое масло, сок лимона, горчично-медовые соусы.
Руккола не рекомендуется беременным женщинам.
Зеленый израильский салат – рецепт
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)
- Петрушка
- Клюква сушенная
- Грецкие орехи
- Зеленый лук
- Сок лимона
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Нарезать зелень, добавить клюкву и молотые грецкие орехи.
- Полить оливковым маслом и лимонным соком.
Здесь узнаете о пользе и вреде щавеля для организма.