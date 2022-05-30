Гепатит у детей – как распознать новую инфекцию и избежать заражения желтухой

Распознать инфекцию, гепатит нового вида можно по симптомам - это боль в животе, желтушность глаз и кожи, а избежать заражения желтухой поможет соблюдение гигиены / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Острый гепатит (желтуха), который протекает более тяжело, чем другие типы этого вирусного заболевания, обнаружен в ряде стран мира. ВОЗ сообщает, что больше всего таких случаев отмечено в Велкобритании и Северной Ирландии.

Хоть данный тип гепатита протекает тяжелее, в целом инфекция хорошо поддается лечению, успокаивает МОЗ Украины. Но особенно внимательным нужно быть родителям малышей в возрасте до 5 лет: данный тип вируса вызывает острую печеночную недостаточность. Основные симптомы гепатита, в том числе и нового вируса:

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темный (пивной) цвет мочи

светлый цвет кала

кожный зуд

желтуха (пожелтение кожных покровов и склер глаз, то есть белков глазных яблок)

боли в животе

потеря аппетита

повышение температуры тела.

При таких симптомах нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Профилактика любой инфекционной болезни, в том числе гепатитов – это тщательное соблюдение общей и личной гигиены, также есть вакцинация против штаммов гепатита В.

Гепатит В для людей очень опасен. Фото: коллаж "Сегодня"

Если кто-то из знакомых или близких жалуется на вышеперечисленные симптомы, то старайтесь временно с ними близко не контактировать и попросите обратиться к врачу.

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