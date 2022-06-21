Где встретить Арестовича: элитный комплекс под Киевом – честные отзывы гостей (фото)

Где встретить Арестовича: элитный комплекс под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сетью "вирусилось" видео с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем в комплексе отдыха Shelest, которого заметила гостья. Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов. Сколько нужно потратить денег на такой отдых и почему некоторые гости хейтят лакшеры-место – рассказываем.

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Цены

Арестович выбрал комплекс​​ Shelest в Киевской области (город Вышгород), где цены выше среднего. За дневной отдых у бассейна гости платят от 650 до 850 гривен.

Для перекуса под открытым небом предлагают набор из 6 устриц "Жилардо" за 810 гривен, тарелку к вину за 670 гривен или сет из брускет за 320 гривен.

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В меню локального ресторана осьминог с картофелем и соусом ромеско за 570 гривен, говядина Веллингтон за 470 гривен, борщ с салом за 280 гривен и другие блюда. Из напитков – шампанское Taittinger Brut Reserve за 2350 гривен, лимонад за 130 гривен и коктейль "Маргарита" за 240 гривен. Словом, 500 гривен едва хватит на обед для одного.

Если захотите переночевать в одном из номеров, придется потратить немало: ночь в Family House – 7900 гривен, Forest view suit room – 6500 гривен, Premium forest view room с террасой – 4100 гривен и классическом номере с балконом или террасой – 3250 гривен. Но стоит ли платить такие деньги, учитывая реальные отзывы посетителей?

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Отзывы гостей

Мы посмотрели отзывы гостей Shelest в Google Maps, которые успели отдохнуть до войны и рассказать о впечатлениях.

Если любите спокойный отдых, выбирайте другое место для посещения. В комплексе плохая шумоизоляция – гостям сложно выспаться и порелаксировать на максимум.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ НЕТ, хочешь отдохнуть выспаться, нет. Это не тут, – написал гость.

Гости комплекса платят немалые деньги не только за красивую "картинку" вокруг, но и профессиональное обслуживание. Но со вторым пунктом в Shelest проблемы…

К сожалению, когда платишь деньги и ждёшь отношение к себе – как к желаемому посетителю, а взамен получаешь исключительно негатив и нежелание исправлять ошибки и ситуации, то желания приезжать ещё и рекомендовать это заведение просто нет, – написала посетительница.

Персонал на ресепшн и на территории очень холодный, негостеприимный, не пытается помочь, – написала посетительница.

Планируете посетить комплекс с ночевкой после победы? Готовьтесь к "сюрпризам" от персонала: он пренебрегает ежедневной уборкой, несмотря на немалую цену за посуточное бронирование.

За все время, пока мы были, к нам ни разу не пришли убрать номер. На наш нескромный вопрос "где уборка?" нам сказали, что раньше этих вопросов не возникало и уборка у них регулярно. Видимо, исключительно наш номер они решили обходить стороной, – написала посетительница.

Не только забывают поубирать, но и путают заказы, пытаясь заверить гостей, что те неправы.

Когда разочаровано узнали, что шведский стол нам не видать, решили заказать платные завтраки, раз по мнению менеджера Ольги это был наш провтык, и нам принесли не то, что мы заказали, ссылаясь на то, что опять же это мы не правы и заказывали именно то, что нам принесли, – написала посетительница.

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