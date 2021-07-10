Где в Украине Моргенштерн и Дилара могли бы провести медовый месяц: 3 локации

Где в Украине Моргенштерн и Дилара могли бы провести медовый месяц / Фото: Сегодня
Сегодня практически все украинские СМИ пишут о том, что Моргенштерн Алишер приехал в Украину. В СБУ допустили, что это может быть правдой, но очевидно, что это всего лишь троллинг от российского рэпера. Ведь не так давно Моргенштерна внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности нашей страны и запретили ему въезд в Украину.
В конце июня Дилара Зинатуллина сделала Моргенштерну предложение руки и сердца, на которое он ответил "Да", а на днях артист все же последовал консервативным традициям и вручил любимой кольцо, став перед ней на одно колено.
Моргенштерн сделал предложение Диларе / Фото: instagram.com/influesii
Пока не ясно, когда пара будет жениться, но медовый месяц у Моренштерна и Дилары уже начался. Сперва они праздновали помолвку с родителями на частном самолете, затем слетали в Турцию, а в той самой Instastories Алишер сказал:
Медовый месяц продолжается. Мы в Украине.
А где бы Моргенштерн и Дилара могли отдыхать, будь они на самом деле в Украине? От этой парочки можно ожидать чего-угодно, и нас бы совершенно не удивило, заметь мы рэпера на каком-нибудь из самых дорогих пляжей Киева.
Но это – слишком банально. Мы подыскали три локации в Украине, куда могли бы отправиться будущие муж и жена ака король и королева хайпа.
Одесса
Одесса / Фото: facebook.com
Это самый популярный пункт летнего отдыха во всей Украине. Не только из-за Черного моря, но и из-за огромного количества дорогих заведений, где можно устраивать вечеринки с фонтаном шампанского, кататься на яхте и устраивать шумные вечеринки. Все у духе богатых рэперов.
Геническ
Сомнительно, что кому-то из зарубежных звезд (даже Моргенштерну) придет в голову поехать в Геническ, хотя эта локация на побережье Азовского моря весьма популярна среди украинцев. Но давайте теоретически рассмотрим вариант, что Моргенштерн мог бы туда поехать, чтобы удивить и шокировать. Ведь это он любит больше всего)
В Геническе есть классный аквапарк, а еще – знаменитое Розовое озеро, которое послужит потрясающей локацией для фотосета или даже клипа. Чем ни идеальное место?
Розовое озеро в Херсонской области / Фото: instagram.com/qliebin
Кирилловка
Кирилловка... сколько в этом слове моря и солнца. Слишком идеально для медового месяца, не так ли? Песчаными пляжами в ОАЭ богача сложно удивить, а вот в прекрасный пейзаж в Запорожской области сложно не влюбиться. Здесь даже есть колемо обозрения, которое ночью очень красиво подсвечивается огоньками. Романтика!
Ранее мы писали, что новый клип Моргенштерна похож на кино Джеймса Кэмерона. Смотрите, что в этот раз учудил рэпер.
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