Что делать на День Киева – список мероприятий, которые мы рекомендуем

/ Фото: facebook.com/kurazhbazar

День Киева в 2021 году отмечают 30 мая! Праздник ждут не только местные, но туристы, которые планируют приехать и отпраздновать действо во всей красе. Потому что в данный знаменательный день устраивают особые мероприятия, большинство из которых не повторяются. Мы собрали лучшие ивенты в одной афише, чтобы вы выбрали "свой" и насладились воскресеньем на полную.

"Ретро Круиз"

Дебютное действо в афише для тех, кому импонируют традиции первой половины ХХ столетия. Потому на празднике участники будут в ретро-луках, а ключевая активность мероприятия – велопарад. Еще обещают пикник, чаепитие на свежем воздухе, джазовый концерт, винтажную ярмарку и мастер-классы по танцам.

Ретро Круиз / Фото: Facebook: Ретро Круїз

Когда: старт в 14:00

Цена билета: от 390 гривен. Для пенсионеров и детей до 12 лет участие в мероприятии бесплатное, при наличии удостоверения.

Где найти: Малый Мариинский дворец на ул. Михаила Грушевского, 5A.

Дебютный сольный концерт GO_A

Если традиции ХХ века – не ваша тема, и вы любите танцевать под электро-фолк, то приходите на концерт GO_A. Выступление состоится на террасе D12, которая неподалеку от Андреевского Спуска в формате open-air вечеринки. У вас будет возможность послушать не только знаменитый "Шум", но и другие хиты. Заметьте, это их первый сольный концерт за всю историю существования группы. Разве можно такое пропустить?

Go_A на Евровидении-2021 / Фото: eurovision.tv

Когда: с 18:00 до 22:00.

Цена билета: от 650 гривен.

Где найти: Десятинная, 12.

Праздник грузинского вина и традиций KARTULI FEST

KARTULI FEST – концептуальный грузинский фестиваль на котором вы почувствуете колорит и изюминки страны не выезжая из Киева. Организаторы обещают грузинское гостеприимство, традиционные песни и зажигательные танцы. Специальной гостьей фестиваля будет ALYOSHA. И не без суперфудов, дегустации вина и мастер-классов (приготовление чачи, хинкали и чурчхелы). Без сюрпризов также не обошлось – будут разыгрывать путешествие в Грузию, где каждый участник фестиваля есть потенциальным победителем.

Флаг Грузии на KARTULI FEST / Фото: parter.ua

Когда: с 11:00 до 22:00.

Цена билета: 120 гривен. Для детей до 12 лет вход свободный.

Где найти: на ВДНХ в Саду Желаний, что на проспекте Глушкова, 1.

KYIV FAN FEST

Вы влюбленные в столицу? Тогда вам на фестиваль KYIV FAN FEST. Именно так называют участников мероприятия организаторы. На концерте формата open-air выступят ТНМК, Станция Мир, Kozak System, Karna, Drum & Tuba band, Ot Vinta и Медовый Полын. Кроме наслаждения песнями исполнителей участников ждут мастер-классы, зоны отдыха и корнеры с едой и дринками. Самых маленьких будут развлекать аниматоры!

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Афиша / Фото: Kiev.karabas

Когда: 16:00.

Цена билета: от 500 до 850 гривен.

Где найти: Певческое поле – ул. Лаврская, 31.

Концерт Святослава Вакарчука

На День Киева украинская музыка будет звучать отовсюду. А Святослав Вакарчук, который устроит концерт в воскресенье удивит не только традиционными мотивами, но и новыми хитами из проекта "Оранжерея". Кроме дебютных песен обещают на концерте и эксклюзивное видео.

Афиша / Фото: kontramarka.ua

Когда: 17:00.

Цена билета: от 350 гривен.

Где найти: Дворец Украина, Васильковская, 103.

Фестиваль KURENI CITY PICNIC

И последний в нашем списке – мультикультурный фестиваль KURENI CITY PICNIС, который состоится в самом старом украинском ресторане "Курени". На мероприятие обещают выступления современных музыкантов со всего мира, а еще виниловый и маркет художников, цветочный ярмарок и фудкорты известных киевских ресторанов.

Лайнап на 30 мая такой:

12:00 – KOS + KOTKI

13:30 – SUPER DJ MAVR

14:50 – PHILIPP MARKOVICH

16:00 – SOPHISTICATION

16:40 – krapka; KOMA

17:40 – BLOOMS CORDA

19:00 – GAYE SU AKYOL

20:00 – THE CASTLE

21:00 – ЛУНА

Афиша / Фото: скриншот

Когда: 17:00.

Цена билета: 500 гривен.

Где найти: Парковая Дорога, 4.

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