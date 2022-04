Где купить свитер как у Джамалы и помочь ВСУ

Для репетиции концерта в Бирмингеме Джамала выбрала свитер украинского бренда / Фото: Коллаж: Сегодня

29 марта в Бирмингеме в Великобритании состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины, который организовал Эд Ширан. Организаторам удалось собрать 3 миллионам фунтов стерлингов, которые направят на гуманитарную помощь украинцам.

В концерте приняли участие международные звезды, среди которых Эд Ширан, Том Оделл и Камила Кобельо, а также выступила Джамала.

Джамала на сцене в Бирмингеме / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На саундчек певица вышла в свитере с надписью Kyiv от украинского бренда One by One. Свой образ артистка дополнила черными джинсами и бейсболкой.

Купить такой свитер можно на сайте бренда One by One. Ребята запустили капсульную коллекцию под названием Ukraine Is. В нее вошли худи, свитера, спортивные костюмы, свитшоты и футболки. На вещи нанесены разные принты с патриотическими надписями, среди которых "Ми з України", "Донецьк – це Україна", а также названия городов: Kyiv, Dnipro, Kharkiv и Chernigiv.

Вещи украинского бренда One by One из коллекции Ukraine Is / Фото: instagram.com/onebyoneua/

Купить вещи можно от 550 грн до 1590 грн. Некоторых единиц уже нет в наличии, но доступен предзаказ.

Покупая вещи у One by One, вы не просто обновляете гардероб. Команда бренда занимается активным сбором средств, на которые покупают бронежилеты для ВСУ и другие необходимые вещи.

