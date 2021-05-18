Пугачева без макияжа игриво позировала для Галкина в своем саду (фото)

Потепление побудило Максима Галкина устроить фотосессию своей супруге. Артист снял Примадонну в саду их частного дома под Москвой

Максим Галкин показал супругу без макияжа / Фото: instagram.com/maxgalkinru

44-летний Максим Галкин, который ранее показал, какой сюрприз его сын Гарри сделал Примадонне, поделился солнечным фото в преддверии лета. Артист сфотографировал свою супругу, 72-летнюю Аллу Пугачеву. Певица была без макияжа и даже оголила плечо.

Фото Максим Галкин поделился в своем блоге в Instagram. На снимке Примадонна позирует возле рододендрона и весело улыбается. При этом певица была с естественно распущенными волосами и без косметики на лице.

"Ах, лето!" – коротко подписал фото Максим Галкин.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru Реклама

По всей видимости, фото было сделано в саду их частного дома, который находится недалеко от российской столицы в деревне Грязь.

Ранее Максим Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой.