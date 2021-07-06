Vogue UA представит масштабный арт-проект 30 обложек от украинских художников

Futurespective: 30 обложек Vogue UA от украинских художников / Фото: пресс-служба
30 июля в Центре современного искусства М17 открывается выставка "Futurespective: 30 обложек Vogue UA от украинских художников". Масштабный арт-проект журнала Vogue UA посвящен 30-летию Независимости Украины и демонстрирует взгляд художников на тему будущего. Среди участников – Арсен Савадов, Павел Маков, Илья Чичкан, Илья Исупов, Валерия Трубина, Маша Шубина, Елена Емчук. Неожиданные и провокативные работы станут основой выставки в М17, диджитал-проекта в социальных сетях журнала и будут опубликованы в коллекционном номере Vogue UA (июль-август 2021).
Первый арт-номер Vogue UA вышел в свет в 2014 году, на его обложке была Марина Абрамович – одна из главных фигур в современном искусстве. С тех пор было выпущено еще пять номеров с концептуальными проектами выдающихся художников — Ванессы Бикрофт, Олимпии Скерри, Нан Голдин, Коко Капитан, Пола Мпаги Сепуя. В этом году 30 художников создали собственные версии обложки украинского Vogue, представив свое видение темы Future ("Будущее").
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Главный редактор Vogue UA Филипп Власов прокомментировал идею проекта так:
Мы привыкли жить сегодняшним днем, но "сегодня" настолько непредсказуемо, что мы решили пофантазировать о времени, в котором хочется жить, и посмотреть на наше с вами будущее глазами украинских художников.
30 художников — 30 разных взглядов на мир и грядущее. Виталий Кравец размышляет над безысходностью экологического будущего планеты на примере личной для каждого украинца катастрофы – чернобыльской аварии. Непредсказуемость воплощена в триптихе "Мутация" скульптора Алексея Золотарева. Привычные вещи в дальнейшем выглядят иначе – мутируют. Но, согласно законам мироздания, нам гарантирован баланс. И метр свежей зеленой травы в фотоработе Тиберия Сильваши дает ощущение простора — символа неограниченных возможностей и свободы.
Куратор выставки Светлана Старостенко рассказала про дискурс проекта:
Дискурс проекта — будущее во всем его многообразии. У художников нет цели его предсказать. Но они, каждый в своей особенной манере, выражают некую коллективную память, тревожность сегодняшнего дня, предчувствия грядущих событий. Выставка получается ретроспективой и анонсом одновременно. Есть у искусства такое уникальное свойство: проживать будущее уже сегодня, представляя идеальное – свершившимся.
Участники проекта:
- Дарья Алешкина
- Юлия Беляева
- Артем Волокитин
- Василина Врублевская
- Василий Грубляк
- Елена Емчук
- Алексей Золотарев
- Илья Исупов
- Алевтина Кахидзе
- Виталий Кравец
- Никита Кравцов
- Мария Куликовская
- Павел Маков
- Роман Минин
- Илья Новгородов
- Маша Прошковская
- Влада Ралко
- Маша Рева и Иван Грабко
- Арсен Савадов
- Ольга Оттенхейм-Селищева
- Юрий Сивирин
- Тиберий Сильваши
- Николай Толмачев
- Валерия Трубина
- Леся Хоменко
- Илья Чичкан
- Маша Шубина
- Julie Poly
- Synchrodogs
- Vladimir Manzhos aka WAONE Interesni Kazki
Куратор проекта – Светлана Старостенко.
Выставка будет работать в Центре современного искусства М17 с 30 июля по 27 августа.
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Тем временем Джилл Байден в роскошных нарядах украсила августовский номер американского Vogue.
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