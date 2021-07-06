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Vogue UA представит масштабный арт-проект 30 обложек от украинских художников

6 июля, 11:39

Анна Ковпак

Первый арт-номер Vogue UA вышел в свет в 2014 году, на его обложке была Марина Абрамович. С тех пор было выпущено еще пять номеров с концептуальными проектами выдающихся художников

Futurespective: 30 обложек Vogue UA от украинских художников / Фото: пресс-служба

30 июля в Центре современного искусства М17 открывается выставка "Futurespective: 30 обложек Vogue UA от украинских художников". Масштабный арт-проект журнала Vogue UA посвящен 30-летию Независимости Украины и демонстрирует взгляд художников на тему будущего. Среди участников – Арсен Савадов, Павел Маков, Илья Чичкан, Илья Исупов, Валерия Трубина, Маша Шубина, Елена Емчук. Неожиданные и провокативные работы станут основой выставки в М17, диджитал-проекта в социальных сетях журнала и будут опубликованы в коллекционном номере Vogue UA (июль-август 2021).

Первый арт-номер Vogue UA вышел в свет в 2014 году, на его обложке была Марина Абрамович – одна из главных фигур в современном искусстве. С тех пор было выпущено еще пять номеров с концептуальными проектами выдающихся художников — Ванессы Бикрофт, Олимпии Скерри, Нан Голдин, Коко Капитан, Пола Мпаги Сепуя. В этом году 30 художников создали собственные версии обложки украинского Vogue, представив свое видение темы Future ("Будущее").

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Главный редактор Vogue UA Филипп Власов прокомментировал идею проекта так:

Мы привыкли жить сегодняшним днем, но "сегодня" настолько непредсказуемо, что мы решили пофантазировать о времени, в котором хочется жить, и посмотреть на наше с вами будущее глазами украинских художников.

30 художников — 30 разных взглядов на мир и грядущее. Виталий Кравец размышляет над безысходностью экологического будущего планеты на примере личной для каждого украинца катастрофы – чернобыльской аварии. Непредсказуемость воплощена в триптихе "Мутация" скульптора Алексея Золотарева. Привычные вещи в дальнейшем выглядят иначе – мутируют. Но, согласно законам мироздания, нам гарантирован баланс. И метр свежей зеленой травы в фотоработе Тиберия Сильваши дает ощущение простора — символа неограниченных возможностей и свободы.

Куратор выставки Светлана Старостенко рассказала про дискурс проекта:

Дискурс проекта — будущее во всем его многообразии. У художников нет цели его предсказать. Но они, каждый в своей особенной манере, выражают некую коллективную память, тревожность сегодняшнего дня, предчувствия грядущих событий. Выставка получается ретроспективой и анонсом одновременно. Есть у искусства такое уникальное свойство: проживать будущее уже сегодня, представляя идеальное – свершившимся.

Участники проекта:

Куратор проекта – Светлана Старостенко.

Выставка будет работать в Центре современного искусства М17 с 30 июля по 27 августа.

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Тем временем Джилл Байден в роскошных нарядах украсила августовский номер американского Vogue.

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Источник: Сегодня

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