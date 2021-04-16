Филипп Киркоров проигнорил 72-летие Аллы Пугачевой. Примадонна осталась без поздравлений экс-супруга

Король российской эстрады Филипп Киркоров, которого засекли за курением в отеле в Дубае, проигнорировал день рождения своей бывшей супруги Аллы Пугачевой. Вчера, 15 апреля, когда Примадонна отмечала свое 72-летия и получала поздравления звездных коллег, Киркоров делился селфи из жарких ОАЭ, куда отправился на съемки.
В день рождения Примадонны Филипп Киркоров активно постил в Instastories все что угодно, кроме поздравлений Алле Борисовне. Анонс песни Савичевой, видео со съемок, а сегодня даже поздравил Ивана Урганта, но о бывшей супруге – ни слова.
Филипп Киркоров, Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров показал архивные фото своей молодости и красовался в роскошных нарядах на съемочной площадке.
Кстати, бывшие супруги отписаны друг от друга в соцсети.
Ранее дочь Аллы Пугачевой исполнила Миллион алых роз на французском языке.