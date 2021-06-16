Face признался Гордону, что задумывается о переезде из России

Российский рэпер признался, что любит свою страну, но есть множество факторов, которые его не устраивают

Face признался, что задумывается об эмиграции из России / Фото: YouTube

Российский рэпер Face (Иван Дремин) заявил, что порой думает о переезде в другую страну. Об этом 24-летний исполнитель рассказал Дмитрию Гордону, который выпустил именные конфеты.

Ради этого интервью Фейс специально приехал в Киев. В беседе с Гордоном он говорил о том, что любит свою страну, людей и природу, но в то же время не может этого сказать о государстве.

"Я не уверен, что я готов... Не уверен, что я стал бы это советовать другим людям. И не уверен, что я сам готов в таком государственном строе, с таким менталитетом народа новую жизнь давать этому государству. С таким отношением государства к людям – как бы я не уверен", – высказался рэпер в видео, опубликованном в YouTube-канале Дмитрия Гордона.

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Он добавил, что не видит будущего для своих детей в России, а в СНГ сейчас нет ни одной "достаточно развитой страны".

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"Я хочу развиваться и хочу, чтобы мои дети тоже сильно развивались. В СНГ есть много вещей – особенно у меня на родине, – которые тормозят развитие. К примеру, когда ты вроде уже довольно неплохо развит интеллектуально, когда все у тебя в порядке, но ты чувствуешь все равно себя зажатым, потому что ты знаешь, что твое слово ничего не весит в стране, – это не очень классно", – считает Face.

Иван Дремин родился в 1997 году в Уфе. После окончания лицея поступать в высшее не стал. Face признается, что был трудным подростком и состоял на учете в полиции.

Первую песню он записал в 2015 году, а в 2016 году вышел трек "Гоша Рубчинский", который принес парню известность.

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