Ей не может быть 47! Виктория Бекхэм восхитила идеальной фигурой в свой день рождения (фото)

В своем Instagram-профиле супруга Дэвида Бекхэма опубликовала кадр из фотосессии для известного глянца. На снимке Виктория позирует в коротком платье, стоя на столе. У нее на голове праздничный колпак, которые обычно носят на вечеринках, а вокруг нее соответствующий декор.
Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham
"С днем рождения меня", – коротко написала Бекхэм в посте.
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Поклонники засыпали Викторию поздравлениями в комментариях, а Элтон Джон разместил у себя в сторис фото с ней.
Ранее мы писали, что Макса Барских и российскую певицу перепутали с Дэвидом и Викторией Бекхэм.