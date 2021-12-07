Это шутка? Сколько стоит новогодняя ночь в номере с видом на Эйфелеву башню

Сколько необходимо заплатить за новогоднюю ночь в номере с видом на Эйфелеву башню

Хотите запомнить празднование Нового года-2022 на всю жизнь? Арендуйте номер в Париже с видом на Эйфелеву башню! Но с кругленькой суммой придется попрощаться. Ведь за "вау" виды на архитектурный памятник заплатите немало. Мы с тревел-экспертом Мариной Плисак расскажем о 5 эксклюзивных гостиницах, где хочет поселиться каждый хотя бы на день.

Если планируете праздновать Новый год в экзотических странах, то читайте нашу предыдущую статью.

Реклама

Тревел-эксперт Марина Плысак / Фото: пресс-служба

Поселились бы в Shangri-La Paris за 99 тыс. гривен в сутки?

Звезды и миллиардеры празднуют Новый год в 5-звездочном отеле Shangri-La Paris. И нечему удивляться, ведь помещение отеля – это бывшая резиденция принца Роланда Бонапарта. Еще там находится один из ресторанов Мишлен, который служит "магнитом" для гурманов.

Реклама

Но больше всего привлекает посетителей вид на Эйфелеву башню из окна люксовых номеров. Хотите отпраздновать Новый год в номере люкс с террасой и "вау" видом на башню? Заплатите минимум 99 тыс. гривен.

За эти деньги вы получите комфортабельный номер на 70 м², где разместятся три человека. Еда не учтена в сумму, поэтому на бесплатное шампанское 31 декабря не надейтесь. И на завтрак 1 января тоже, ведь он платный – примерно 2 тыс. гривен за одну порцию.

Реклама

Но бесплатные завтраки гостям отеля не нужны, ведь каждый из них имеет собственное состояние. К примеру, аргентинский футболист Лионель Месси, которого не раз видели в отеле.

Дальше – 5-звездочный отель Marignan Champs-Elysées

Отель Marignan Champs-Elysées находится в 2 мин. ходьбы от Елисейских Полей. Но и отсюда увидите Эйфелеву башню из собственного двухместного номера, который пафосно назвали "Престиж". Цена его – примерно от 25 тыс. гривен в сутки.

5-звездочный отель Marignan Champs-Elysées / Фото: booking.com

За эти деньги предлагают номер на 34 м² без роскоши и помпезности в стиле минимализма. И, конечно, вид на парижскую красавицу. Но будет вам виднеться только верхушка башни. Завтрак в сумму также не учли, как и шампанское на Новый год. За утренний завтрак заплатите около тысячи гривен за одного.

5-звездочный отель Marignan Champs-Elysées / Фото: booking.com

Как насчет Résidence Charles Floquet, где вы попрощаетесь только с 27 тыс. гривен?

4-звездочный отель Résidence Charles Floquet находится в 50 метрах от Эйфелевой башни. Да, цены здесь "приятнее", чем у Shangri-La Paris. Но вид не менее фантастический.

Здесь рекомендуем арендовать пентхаус с четырьмя спальнями, где разместится 8 человек. Его прайс за сутки – приблизительно 27 тыс. грн. Вы оцените высокие потолки и утонченный дизайн апартаментов. Но больше всего вас удивит балкон с видом на Эйфелеву башню.

Дальше – 4-звездочный отель Pullman Paris Tour Eiffel

От Pullman Paris Tour Eiffel до Эйфелевой башни 5 минут ходьбы, поэтому цены здесь тоже "приятные". А вы как хотели! Прайс на номера похож на те, что в отеле Résidence Charles Floquet.

Большинство людей "охотится" за фешенебельным люксом с балконом и видом на на Эйфелеву башню. Никто и не сомневался, что он в спросе. Вы только посмотрите на этот вид!

Кажется, мы нашли идеальное место, где следует открывать шампанское в 23:59. Но сначала нужно заплатить от 22 тыс. гривен в сутки за проживание в люксе с балконом и невероятным видом. Есть хорошая новость: завтрак входит в стоимость.