Это насмешка? Джинсы с необычным принтом за 1900 гривен шокировали модников

Штаны с рисунком в виде мокрого пятна между ног бренда Wet Pants Denim смогут носить только самые смелые модники

Джинсы Wet Pants Denim с принтом в виде мокрого пятна / Фото: instagram.com/wetpantsdenim

Новые джинсы Wet Pants Denim с принтом в виде мокрого пятна в области паха стали поводом для насмешек в Сети. Носить эту новинку смогут только самые смелые и отчаянные модники!

"Знаменитости, влиятельные люди и обычные прохожие часто появляются на публике в сырых штанах. Мы предлагаем идентичную модель, которая избавит вас от чувства дискомфорта из-за мокрой ткани. Джинсы индивидуально закупаем для каждого клиента и окрашиваем вручную", – гласит информация на сайте марки Wet Pants Denim.

Фото: Instagram / wetpantsdenim

Однако не все оказались готовы к настолько отчаянным экспериментам. У пользователей сети новая модель джинсов вызвала весьма противоречивые эмоции. "Это насмешка", "Ужасно тупо", "Зачем кому-то покупать такое", – жалуются одни.

Другие, напротив, оценили идею штанов: "Пожалуйста, мне это нужно. Мои штаны выглядят слишком сухими", "А можно самому выбрать то, как будет выглядеть пятно?", "Я куплю их", "Шикарный вид!", "Я уже их обожаю!".

К слову, брюки из денима продаются за 50 фунтов стерлингов (чуть больше 1900 гривен).

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Напомним, ранее на сайте американского онлайн-ритейлера Fashion Nova появились зауженные джинсы под названием Party in the Back Skinny Jeans. Спереди они выглядят как обычные синие джинсы, однако на обратной стороне дизайнеры сделали два широких разреза.

Кроме этого, блогерша высмеяла джинсы из денима светло-голубого оттенка с дырками между ног.