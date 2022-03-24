Британский Vogue посвятил номер королеве Елизавете ІІ – смотрите фото

Архивные снимки королевы Великобритании в новом номере британского глянца / Фото: British Vogue
Британский Vogue в честь платинового юбилея восшествия королевы Елизаветы II на престол выпустит специальный номер в честь Ее Величества.
6 февраля 1952 года Елизавета стала Ее Величеством Королевой. 70 лет спустя, когда мы приближаемся к ее 96-летию 21 апреля, а затем, летом, к празднования платинового юбилея, британское издание Vogue решили показать редкие снимки и рассказать историю уникальных отношений библии моды с монархом.
Так, редакторы издания во главе с Эдвардом Эннинфулом посвятили апрельский спецвыпуск Vogue стилю Ее Величеству. Номер вышел с двумя обложками, одна – архивный черно-белый снимок Елизаветы II, который был сделан в 1957 году Энтони Армстронгом Джонсом – супругом принцессы Маргарет, сестры королевы.
На фото Елизавета позирует в бриллиантовой диадеме, изначально сделанной для короля Георга IV.
Вторая обложка апрельского спецвыпуска британского Vogue вышла несколько шутливой. Главной героиней стала актриса Аня Тейлор Джой. Звезда снялась для модного глянца в образе панк-принцессы с точной копией бриллиантовой диадемы.
Напомним, впервые фото Елизаветы появились в Vogue, когда ей было 2 года и она носила титул принцессы. Смотрите архивные снимки Ее Величества за всю историю Vogue.
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