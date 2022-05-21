Елена Зеленская призналась, что сейчас делает и как помогает украинцам

Первая леди вместе с президентом Украины провели совместное интервью ведущим телемарафона "Єдині новини" / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине приведет, мягко говоря, к неимоверным негативным последствиям. Об этом Елена Зеленская рассказала в совместном интервью с мужем в эфире YouTube-канала "Украина 24". Первая леди Украины объяснила журналистам в чем заключается ее инициатива по запуску национальной программы по оказанию психологической помощи пострадавшим от войны в нашей стране.

Я начинаю большой проект – Национальная программа психологической поддержки украинцев. Потому что мы все ощутили психологическое давление. Почти каждый из нас, мы в этом уверены, может иметь психологические проблемы. И во время войны, и после ее окончания, – рассказала Зеленская.

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Первая леди обратила внимание, что сейчас ее команда выделяет несколько групп людей, наиболее нуждающихся в поддержке:

Дети

Люди, которые остались без жилья

Люди, которые потеряли близких

Военные

Елена объяснила, что посттравматическим расстройством будет страдать огромное количество украинцев после войны.

Если сейчас мы ничего не сделаем, глобальной системы психологической помощи, мы можем получить плохие последствия и сразу после войны, и даже через 10 лет и далее.

Первая леди отметила, что она и ее команда развернули огромную работу в этом направлении. Украина получила поддержку ВОЗ, а также будут внедряться и адаптироваться программы США и Израиля по работе с военными, прошедшими войну.

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Ранее мы рассказывали, что Елена Зеленская призвала дать Украине оружие в беседе с британскими журналистами.