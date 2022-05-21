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Елена Зеленская призналась, что сейчас делает и как помогает украинцам

Юлия Ткачук
21 мая, 13:52
Первая леди вместе с президентом Украины провели совместное интервью ведущим телемарафона "Єдині новини". Максимально откровенно супруги рассказали о трех годах президентства, первое утро войны и судьбе украинцев

Первая леди вместе с президентом Украины провели совместное интервью ведущим телемарафона "Єдині новини" / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине приведет, мягко говоря, к неимоверным негативным последствиям. Об этом Елена Зеленская рассказала в совместном интервью с мужем в эфире YouTube-канала "Украина 24". Первая леди Украины объяснила журналистам в чем заключается ее инициатива по запуску национальной программы по оказанию психологической помощи пострадавшим от войны в нашей стране.

Я начинаю большой проект – Национальная программа психологической поддержки украинцев. Потому что мы все ощутили психологическое давление. Почти каждый из нас, мы в этом уверены, может иметь психологические проблемы. И во время войны, и после ее окончания, – рассказала Зеленская.

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Первая леди обратила внимание, что сейчас ее команда выделяет несколько групп людей, наиболее нуждающихся в поддержке:

  • Дети
  • Люди, которые остались без жилья
  • Люди, которые потеряли близких
  • Военные

Елена объяснила, что посттравматическим расстройством будет страдать огромное количество украинцев после войны.

Если сейчас мы ничего не сделаем, глобальной системы психологической помощи, мы можем получить плохие последствия и сразу после войны, и даже через 10 лет и далее.

Первая леди отметила, что она и ее команда развернули огромную работу в этом направлении. Украина получила поддержку ВОЗ, а также будут внедряться и адаптироваться программы США и Израиля по работе с военными, прошедшими войну.

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Ранее мы рассказывали, что Елена Зеленская призвала дать Украине оружие в беседе с британскими журналистами.