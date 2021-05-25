Елена Зеленская раскрыла секрет, что любит готовить президент Украины и кто главный на кухне

Елена Зеленская / Фото: Скриншот из YouTube

На днях состоялась презентации нового школьного меню. Елена Зеленская одной из первых попробовала новый рацион школьников. По такому случаю первая леди решила рассказать о том, какие есть традиции на кухне президента Украины.

В эфире программы "Сніданок з 1+1" Елена Зеленская призналась, что в их семье нет главного на кухне.

"У нас демократия, поэтому кто первый пришел на кухню, тот и главный", – поделилась жена супруга президента Украины.

Владимир и Елена Зеленские с детьми / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Реклама

Елена рассказала, что сейчас в доме президента есть люди, которые помогают готовить. Она отметила, что вместе семья завтракает и ужинает. Но потом добавила, что все же, вечером не всегда получается всем вместе собраться за одним столом.

Поделилась первая леди и коронным блюдом Владимира Зеленского, которое он может приготовить в выходной день.

"Если, например, воскресенье и у нас есть время, Владимир очень любит сделать гриль на улице", – рассказала Елена Зеленская.