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5 цитат из нового интервью Елены Зеленской: о золотых люстрах, хейтерах, муже и другом

Сегодня, 12:10

Первая леди Украины дала большое телевизионное интервью, в котором рассказала, как ей живется на президентской даче и что ее семья ест на завтрак

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Скриншот из видео

Елена Зеленская накануне дала свое первое большое интервью, приуроченное ко второй годовщине инаугурации президента Владимира Зеленского. В нем первая леди рассказала о том, как справляется с хейтом соцсетях и где живет семья главы государства.

Все самое интересное из интервью Елены Зеленской мы собрали в одном материале.

О комментариях в соцсетях

"Все читают. Потому что надо быть в курсе, наверное. Иногда эмоционально расшатывает, да. Затем я успокаиваюсь. Я в прошлом году в январе вообще удалила в себя все соцсети по всем гаджетов. Затем через пол года все же зашла – то мне нужно было почитать. И поняла, что до этого просто по-другому надо относиться, спокойнее".

О хейте и слезах

"Расшатать мою нервную систему означает расшатать нервную систему президента. Видимо, кто-то считает, что я буду дома рыдать – и от этого что-то изменится. Не буду никого разочаровывать. Я могу порыдать, но это никак не повлияет на поведение моего мужа".

Елена Зеленская и Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский
Фото: instagram.com/uafirstlady

О государственной даче

"Временно живем на государственной даче. Я не могу сказать, что я в восторге от этой идеи была с самого начала и сейчас не в восторге. Когда мы все же решили, что надо так сделать, я понимала реакцию негативную. Я сама так реагировала. Но это требования государственной охраны – мы ничего не можем сделать... Мы сделали минимальный ремонт, потому что первый раз, когда я туда зашла – золотые люстры, мраморные ванны..."

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О том, чем завтракает президентская семья

"Сейчас есть люди, которые готовят. Мы не спрашиваем, что у нас там есть. Мы не делаем заказов. Что дали – то и съели. Но там не лобстеры. Можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. И в таком русле мы и живем. Если детям чего-то хочется, я еду в магазин и покупаю отдельно".

О своем влиянии на Зеленского

"Я понимаю, откуда здесь ноги растут. Владимир во многих интервью говорит: "Моя жена на меня сильно влияет". И я каждый раз у него спрашиваю: "Зачем ты это говоришь?". Возможно влияю эмоционально. Но я влияю на своего мужа, а не президента. Я ему ничего не советую по его работе".

Ранее Елена Зеленская высказалась о своем "модном скандале" из-за желтого платья в Японии.

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