Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)

Актриса Елена Кравец, которая летом переболела коронавирусом, отстригла свои локоны и сделала каре. Теперь звезда стала похожа на саму себя из 90-х, когда она играла в составе КВН. По словам актрисы, она захотела перемен, но также не исключила, что это влияние весны.

В Instagram Елена Кравец опубликовала селфи из авто и показала подписчикам свой новый образ. Теперь у звезды челка и короткая стрижка.

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

"Психанула, как говорится! Очень уж захотелось перемен!", – написала Елена Кравец.

Елена Кравец с каре / Фото: instagram.com/lennykravets

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Елена Кравец в молодости / Фото: Instagram.com

Поклонники единогласно признали, что стрижка актрисе к лицу.

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