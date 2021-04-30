Елена Кравец с новой стрижкой – вылитая Серсеи Ланнистер из Игры престолов. Мы сравнили фото

Известная украинская актриса, юмористка Елена Кравец решила поэкспериментировать с имиджем. Она попрощалась со своим знаменитым каре и сделала челку. Теперь звезда похожа на Серсею Ланнистер из "Игры престолов"!
Результатом кардинального перевоплощения знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
"Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится! Очень уж захотелось перемен", – написала 44-летняя Елена в описании к фото.
Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets
Конечно же, большинству поклонников новая стрижка Елены понравилась – и даже очень.
"Кайф! Какая же ты красивая!", "Роскошная", "Ого, огонь, Ленаааа", "Вам очень идет", "Очень круто", "Как будто 25 лет назад", "Очень изменились в лучшую сторону", – написали фанаты Кравец в комментариях.
Но хайтеры тоже молчать не стали: "Ой, неа...Старше выглядеть стали", "+5 добавила", "С длинными волосами намного лучше", "Лена, ваши улыбка мне напомнила Гордона, видно, камера такой ракурс взяла", "Запомните девушки – всем классно с длинными волосами! А с короткими – это либо би, либо хочу чего-то нового".
Одна из подписчиц отметила, что Елена Кравец в новом образе похожа на Серсею Ланнистер из популярной саги "Игра престолов".
Life Сегодня полностью согласны с этим – вот полюбуйтесь:
Напомним, в августе 2020 года Елена Кравец заразилась коронавирусом и пропустила съемки концерта.
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