Эксперты по отношениям рассказали, на что мы будем обращать внимание в людях в 2022 году

Тенденции в отношениях в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока в Японии решают, как побороть одиночество и депрессию, бренд секс-игрушек Lovehoney, позиционирующий себя как "сексуально удовлетворенные люди", заключил партнерские отношения с экспертами Несс Купер и Каллисто Адамс, чтобы спрогнозировать тенденции в области свиданий на 2022 год.

"Совместимость" – это теперь не только взгляды на астрологию и бытовые вопросы. Специалисты утверждают, что в последний год "совместимость" все чаще определяется взглядами на вакцинацию. Этот феномен настолько поражает, что в начале 2021 года Белый дом даже подключился к приложениям для знакомств Tinder и OKCupid, чтобы стимулировать внутрипрограммную мотивацию для вакцинированных людей, называя вакцинацию "единственным, что делает нас более привлекательными".

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Встречи с людьми с похожими политическими взглядами и ценностями становятся все более важными с появлением таких движений как Black Lives Matter. Однако, эксперты подчеркнули, что часто эти методы "просвещенные" используют исключительно для "охоты", посещая BLM, поддерживая феминизм или ЛГБТ-сообщества, а уже после нескольких свиданий "магия" и "пыль в глаза" исчезают, когда человек проявляет себя не на словах, а на поступках.

Поэтому эксперты говорят, что нет лучшего способа определить совместимость и удовлетворенность, чем постепенно узнавать кого-то и видеть, как он проявляется в ситуациях и совпадают ли его ценности с действиями.

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Любовь с ботами – еще одна тенденция, которая может взорвать 2022 год. Джиллиан Фишер, писательница из Metro, рассказала, как встречалась с парнем-ботом Кларенсом. Ее история свиданий, к сожалению, похожая на историю многих женщин, она пронизана "стикерами, вымыслами и фото с членами".

Говоря о темпераменте, Купер и Адамс утверждают, что люди все чаще обращают внимание на "красные флаги". Несмотря на то, что такие качества как крайняя ревность и любовное помешательство – вызывают тревогу, некоторые люди все равно будут строить "взрывоопасные" отношения. Радует то, что большинство будет выбирать отношения без токсичности.

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Карантин предоставил больше времени для любви к себе, и ми научились практиковать отложенное удовлетворение, пока не можем создать идеальную и безопасную среду для себя. Но классика твердит: кто ищет – тот находит.

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