Экскурс 5 мистическими локациями Киева с гидом

Экскурс мистическими локациями Киева с гидом в шляпке / Фото: пресс-служба

О них рассказала киевский гид София Грабовецкая, которую называют "Гидом в шляпке". Потому что она из тех, кто не пойдет на работу без эксклюзивного головного убора. Нам призналась, что в ее арсенале их 18 штук. Среди экскурсоводов страны она как Катя Осадчая в украинском шоу-бизе. А в 2017-м вошла в тройку лучших гидов Киева по версии Kyiv Tourism Awards.

"Гид в шляпке" София Грабовецкая / Фото: пресс-служба

Life Сегодня отправился с ней на экскурсию мистическими локациями и поделится маршруту, который таит в себе десятки легенд и дополнительных смыслов.

Первая локация – фонтан Термена с спрятанными смыслами!

Маршрут начали возле метро "Золотые Ворота", потому что неподалеку в сквере с конца 19 века находится первая локация экскурсии – фонтан Термена. У него обустроили кафе, где туристы и горожане неспешно пьют кофе, закусывая киевским тортом. И даже не догадываются, что фонтан – это не только красивая "картинка", но и дополнительные смыслы.

В конце 19 века в Киеве работал известный завод чугунного производства Алексея Термена. В течение 1899-1901 гг команда произвела 6 одинаковых фонтанов для столицы, чтобы увеличить места для водоснабжения. Один из таких, откуда можно было когда-то выпить артезианской воды, мы и посетили.

Фонтан Термена со скрытыми смыслами / Фото: Сегодня

Киевская легенда повествует, что на заводе Термена работал злой и недовольный мастер, которому из-за жесткого обращения с подчиненными дали прозвище Фараон. Муж постоянно злословил, и коллеги подшутили над ним, украсив чашу фонтана маскаронами, которым предоставили черты лица фараона. По замыслу вода выливается изо рта, автоматически очищает лексикон коллеги. Поэтому не говорите в Киеве плохих слов, потому что знает, чье лицо украсит следующий фонтан.

Фонтан Термена со скрытыми смыслами / Фото: walk-n-talk.com.ua

К слову, маскароны одинаковые на всех киевских чугунных фонтанах Термена. Крупных в столице сохранилось только 5. Найдете их еще у театра им. И. Франко, в сквере О. Гончара, возле Мариинского парка и Городском саду.

Где найти: возле метро "Золотые Ворота".

Вторая локация – Замок барона!

В центре Киева рядом с "Золотыми Воротами" находится дом, который построили еще в далеком 1898 году. Он напоминает средневековые замки, чем и привлекает внимание. Его называют Замком барона, но это ошибка, потому что никакой барон здесь не жил.

Владелец здания предприниматель Михал Подгорский здесь прожил ни одного дня, а умер в 1990 году. После его смерти киевляне видели в окнах тень женщины, которую считали его любовницей. Прошло десятки лет, а здание до сих пор притягивает своей мистичностью не только горожан, но и туристов.

Дом барона Штейнгеля недалеко от метро "Золотые ворота" / Фото: Instagram: biletskyi_y

Кроме башни в глаза бросаются крылатые "львы" Тим и Семь (Еще их называют обезьянами). Визуально выглядит, что они своими спинами поддерживают башню здания. По столичным легендами, существа оживают в полночь, чтобы размяться и обсудить все сплетни, которые услышали в течение дня от киевлян. Будьте осмотрительны: не скажу ничего лишнего, когда будет проходить мимо.

Охранники киевских сплетен Тин и Сим / Фото: Сегодня

В 2020 году на тела химер прикрепили бабочки, тельца которых сделаны в виде черепов воробья. Их здесь разместил киевский ювелир Сергей Жернов во время пандемии, но это не единственное сооружение, где их можно увидеть. Мужчина прикрепляет бабочек на любимых местах неподалеку собственной мастерской. Ими художник хотел сказать, что наш дом во время карантина стал нашим коконом, из которого мы – гусеницы – радостно вылетели яркими бабочками на свободу.

Но изюминка здания – балкон на последнем этаже, с которого открывается вид на Киев! По книгам украинской писательницы Лады Лузиной, на этой башне собираются три киевские ведьмы, откуда и следят город. Есть экскурсии на которых реально попасть на балкон, потому что желающих много. Но выбраться туда спонтанно – нереально.

Где найти: на ул. Ярославов Вал, 1.

Третья локация – дом Леонида Родзянко с волшебством гадалки!

В нескольких шагах от "Замка барона" по адресу ул. Ярославов Вал, 14-А и 14-Б в нач. 20 в. возвели дома на заказ богача и владельца конного завода Леонида Родзянко . Согласно легендам, человек любил роскошь и искал секрет бессмертия. Даже имел персональную гадалку. Женщина по имени Фекла Варналий помогала ему с ведением бизнеса и личной жизнью. Говорят, именно поэтому владелец и решил украсить ее маскароном одну из своих зданий. Вот она, украшенная над овальным окном!

Чудодейственная достопримечательность – гадалка Текля Варналий / Фото: Сегодня

За месяц до начала Первой мировой войны Фекла посоветовала бизнесмену продать все и бежать из города. Родзянко сразу выставил недвижимость на продажу и переехал в США, где выгодно вложил средства в новый бизнес. Последние дни жизни человек также провел в упомянутой стране, но точная его дата смерти неизвестна.

Дом Леонида Родзянко недалеко от метро "Золотые ворота" / Фото: SergeyUa

Но подозрительным остается одно: его дома в отличие от большинства других сооружений улице в прекрасном состоянии. Реконструкцию провели в начале 2000-х. В сооружении 14б работает театр, в 14б – офисы. Кто заботится о судьбе здания: может, это волшебство Феклы? А может, сам Родзянко до сих пор жив и скрывается под другими именами? Вопрос на подумать.

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Но сегодня горожане не проходят его дом мимо, потому наведываются к Феклы Варналий, чтобы попросить желаемого, ведь переводы дают надежду, что ее магическая сила мощная.

Где найти: на ул. Ярославов Вал, 14 А и 14 Б.

Четвертая локация – бывшая клиника И. Маковского с "спрятанным" черепом

В клинику И. Маковского от предыдущей локации ориентировочно 5 мин ходьбы. Ее построил по собственному проектом польский архитектор И. Ледоховский в период 1906-1907 гг.

Бывшая клиника в стиле модерн отличается от других на улицы Киева. Сначала она принадлежала П. Качковскому и была обычной больницей с хирургическими палатами, но в 1910 владелец умер и медучреждение перешел в руки врача Маковского, который превратил его в VIP-клинику для богачей.

Бывшая хирургическая больница И. С. Маковского / Фото: Wikipedia

Архитектура сооружения привлекает взгляды прохожих. На углу высится фигура сердитого льва, который должен отпугивать болезни, а восхищение вызывают скульптуры сирен со старомодными прическами. Но мы хотим, чтобы вы обратили внимание на черные кованые ворота. Их Ледоховський создал, вдохновившись похожим элементом в парижской здания "Кастель Беранже", которую спроектировал архитектор Э. Гимар.

"Спрятанный" череп в калитке / Фото: Сегодня

Вероятно, изюминку с мистическим характером вы заметите не с первого раза. Ворота оформлена плавными линиями, похожими на плети при ударе, но, если присмотреться, то видно, как они формируют собой череп.

Где найти: на ул. Олеся Гончара, 33.

И в завершение – клетка с воронами!

От хирургической больницы Маковского до последней локации маршрута ориентировочно 10 мин. Клетка с воронами на улице Рейтарской – место, которое необхідно увидеть каждому. Вокруг нее "крутится" немало гипотез, тайн и разговоров. Ибо до сих пор нет официальной информации о том, как появились птицы в центре столицы. Историй несколько, и все они разные.

Клетка с вороном возле кафе "Каштан" / Фото: Сегодня

В Наипопулярнейшей мова йде, что первого ворона сюда принес местный житель-охотник. А одна из последних версий гласит, что птицы принадлежали почтенном в "определенных кругах" криминальному авторитету Гриши.

Первый птица появились здесь еще в 90-х. Со временем их стало 4-ро: Карлуша, Кирилл, Корбин и Крум. По состоянию на лето 2021 в клетке остался лишь последний упомянутый птица.

Клетка с вороном возле кафе "Каштан" / Фото: Сегодня

Предания гласят, что круры живут до 300 лет, умеют перевоплощаться в человеческий облик , А еще имеют связь с миром умерших. В христианской традиции ворон служит предвестником несчастий, символизирует сатану и грех – через свою окраску, а также так как, согласно поверь & # 39; ямы, выклевывает глаза мертвым. Но киевского ворона считают положительным символом столицы, ведь он мотивирует людей гулять районом неподалеку Золотых Ворот.

Напротив клетки находится олдскульная кафе "Каштан", которая стала культовой в Киеве. Здесь часто тусуются хипстеры и люди, которые любят нестандартные заведения. Владельцы кафе заботятся о ворона, и он в то же время напоминает посетителям о том, что они перебуваються в особом месте.

Кафе "Каштан" на Рейтарской / Фото: Сегодня

Где найти: на ул. Рейтарской, 9Б.

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