Кэрри Бредшоу вернула моду на колье в форме сердца, как в "Титанике"

В сериале "И просто так" появился легендарный кулон в форме сердца / Фото: Коллаж: Сегодня

У фиолетовой сумки Fendi Кэрри Брэдшоу, кочевавший из одного сезона в другой, появился компаньон — массивный кулон в форме сердца, который героиня Сары Джессики Паркер носит в продолжении "Секса в большом городе". В свое время такой же украсил шею Кейт Уинслет в фильме "Титаник".

Сначала легендарный кулон "Сердце океана" появился на Кейт Уинслет в фильме "Титаник", а немного позже в коллекции Vetements. После этого кулон "переехал" к Селин Дион, в нем она и снялась в клипе на неповторимый саундтрек фильма My Heart Will Go On в далеких 90-х.

В сериале "И просто так" появился легендарный кулон, как в "Титанике" / Фото: Imdb.com

Теперь же с помощью художницы по костюмам Молли Роджерс украшение оказалось у Сары Джессики Паркер. Посмотрим, какой будет его судьба дальше.

У Кэрри Брэдшоу появился легендарный кулон в форме сердца / Фото: https://www.instagram.com/everyoutfitonsatc/

В сериале "И просто так" появился легендарный кулон в форме сердца / Фото: https://www.instagram.com/everyoutfitonsatc/

Кулон с сердцем — классика начала нулевых. Они постепенно возвращаются в моду, о чем свидетельствует и количество таких кулонов в инстаграм-магазинах украшений, активно наследующих Vetements.

Напомним, что звезда сериала "Секс в большом городе" Крис Нот потерял работу из-за секс-скандала.