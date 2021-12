Керрі Бредшоу повернула моду на кольє у формі серця, як у "Титаніці"

У серіалі "І просто так" з'явився легендарний кулон у формі серця / Фото: Колаж: Сьогодні

У фіолетової сумки Fendi Керрі Бредшоу, кочувавшої з одного сезону в інший, з'явився компаньйон — масивний кулон у формі серця, який героїня Сари Джессікі Паркер носить у продовженні "Сексу у великому місті". Свого часу такий же прикрасив шию Кейт Уінслет у фільмі "Титанік".

Спочатку легендарний кулон "Серце океану" з'явився на Кейт Уінслет у фільмі "Титанік", а трохи згодом у колекції Vetements. Після цього кулон "переїхав" до Селін Діон, у ньому вона і знялася у кліпі на неповторний саундтрек фільму My Heart Will Go On у далеких 90-х.

Реклама

У серіалі "І просто так" з'явився легендарний кулон, як у "Титаніку" / Фото: Imdb.com

Тепер же за допомогою художниці по костюмах Моллі Роджерс прикраса виявилася у Сари Джессіки Паркер. Подивимося, якою буде її доля далі.

У Керрі Бредшоу з'явився легендарний кулон у формі серця / Фото: https://www.instagram.com/everyoutfitonsatc/

Реклама

У серіалі "І просто так" з'явився легендарний кулон у формі серця / Фото: https://www.instagram.com/everyoutfitonsatc/

Кулон із серцем — класика початку нульових. Вони поступово повертаються в моду, про що свідчить і кількість таких кулонів в інстаграм-магазинах прикрас, які активно успадковують Vetements.

Реклама

Нагадаємо, що зірка серіалу "Секс у великому місті" Кріс Нот втратив роботу через секс-скандал .