Еда в меню бесплатная: в Киеве откроют кофейню "Блинчики за донат" для поддержки горожан

Новая кофейня в Киеве "Блинчики за донат" будет бесплатно кормить горожан / Фото: Коллаж: Сегодня

Ресторанный бизнес поддерживает не только ВСУ, но и украинцев во время войны. "Сегодня" рассказывали, что во Львове шеф-повар Евгений Клопотенко кормит бесплатно борщом в ресторане "Інші". В Киеве по инициативе фонда "Центр продовольственной защиты" откроют 11 мая кофейню с благотворительной целью – бесплатно накормить нуждающихся киевлян. Об этом сообщает Kyiv.media.

Если вы не можете заплатить, но хотите есть – вас накормят бесплатно блином с начинкой. Это основная цель заведения!

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Желающие могут отблагодарить кофейни за блин любой суммой. Полученные средства фонд направит на закупку продуктовых наборов и сырья для выпечки блинов с начинкой, которые будут отправлены нуждающимся.

Ищите кофейню на улице Большая Васильковская, 38. График работы: с 10:00 до 20:00.

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