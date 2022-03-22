Вас накормят бесплатно! Евгений Клопотенко открыл новое заведение во Львове

Пришедшие без денег гости могут выбрать блюда из специального бесплатного меню

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Война в Украине продолжается с 24 февраля. Люди стали адаптироваться к новым правилам реальности, учитывая необходимость помогать другим. Шеф-повар Евгений Клопотенко вместе с соучредителем компании "Новая почта" Инной Поперешнюк открыли заведение "Інші" во Львове с социальной миссией помочь нуждающимся. Об этом сообщает Elle.

"Інші" – это наш социальный вклад в эти тяжелые военные времена. Благодаря открытию заведения мы создали 15 новых рабочих мест для львовян и тех, кто из-за войны был вынужден переехать во Львов, — рассказывает шеф-повар Евгений Клопотенко.

Во время войны инициатива владельцев заведения – спасение для многих украинцев, нуждающихся в финансовой помощи. "Інші" – бистро, где накормят всех. И неважно: вы можете заплатить или нет. В заведении два меню: основное и меню №2, где есть бесплатные позиции (основное блюдо, салат и чашка кофе).

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Основное меню заведения обновляется ежедневно. Единственное блюдо, которое остается неизменным, – борщ. Клопотенко уверяет, что город Льва – основное вдохновение для формирования позиций в меню в дальнейшем.

Наше меню будет посвящено этому городу и этим людям, поэтому оно будет постоянно меняться вместе с тем, как мы будем узнавать город Льва, — говорит Евгений Клопотенко.

Бистро "Інші" находится по адресу Соборная площадь, 2а, и работает с 10:00 до 20:30.

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