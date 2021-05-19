Джессика из Холостяка повторила образ Моники Беллуччи. Похожа? (голосование)

Джессика Чеги и Моника Беллуччи / Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Джессика Чеги, которая уже покинула проект "Холостяк-11", повторила образ известной актрисы и модели Моники Беллуччи – одной из самых, по мнению многих, красивых женщина мира.
Девушка опубликовала несколько фото в своем Instagram-профиле и поинтересовалась у подписчиков, действительно ли у нее с Моникой есть что-то общее.
"Крутая съемка была в стиле Моники Беллуччи. Интересно, ассоциируюсь ли я у вас с ней? Если да, то поделитесь вашими мыслями", – подписала снимки Джессика.
Джессика Чеги / Фото: instagram.com/antoniajessica
Поклонники девушки написали, что она "даже лучше Моники Беллуччи".
А теперь предлагаем снова взглянуть на фото Моники Беллуччи и проголосовать – похожа ли Джессика на знаменитую красотку? (Голосование – под фото)
Моника Беллуччи / Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Напомним, Анна Богдан после неловкой ситуации на "Холостяке" объяснила, почему хочет иметь троих детей.